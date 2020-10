La nouvelle saison de l’édition spéciale pour célébrités d’ABC de Who Wants To Be a Millionaire s’ouvrira avec un hommage spécial au regretté Regis Philbin. L’icône de la télévision irremplaçable est décédée le 24 juillet à 88 ans, après plus de six décennies dans le show-business. Jimmy Kimmel accueille maintenant Millionaire, qui lancera sa nouvelle saison le dimanche 18 octobre à 21 h HE sur ABC.

Jeudi, ABC a publié la vidéo spéciale hommage qui sera diffusée au début de la première. Le segment comprend un moment doux lorsque Kimmel a rencontré Philbin, qui s’est présenté sur le plateau lors de la première saison de Kimmel en tant qu’hôte. “C’était formidable de le voir et c’était excitant de l’avoir juste là parce que c’est – vous savez, je suis l’hôte de cette émission, mais c’est son émission”, a déclaré Kimmel. “En fin de compte, [with] Qui veut devenir millionnaire, c’est comme s’il m’avait laissé une belle voiture. “

«Je suis si heureux que Millionaire ait montré à l’Amérique et au monde le diffuseur exceptionnel que Regis était. Cela a fait de lui une plus grande star et plus un nom familier et lui a apporté tellement de joie », a déclaré Michael Davies, le producteur original de Millionaire, au New York Post. “Voir ce spectacle réussir [for Regis] signifiait beaucoup pour moi. C’était très important pour Jimmy et moi que nous rendions un hommage à Régis. “

Davies a déclaré que Philbin était un grand fan du travail de Kimmel avant même de commencer à animer Jimmy Kimmel Live, notant que Philbin avait invité Kimmel à participer à une première édition des célébrités de Millionaire avant même qu’il ne soit célèbre. «Il était fier et se sentait en quelque sorte responsable d’avoir amené Jimmy à la télévision», a déclaré Davies. «Il y avait une grande affection entre les deux hommes; vous pouvez le voir sur chaque apparition de Régis sur Jimmy Kimmel Live. “

Philbin a accueilli Who Wants To Be a Millionaire au sommet de sa popularité, de 1999 à 2002. Il a accueilli des reprises en 2004 et 2009. Meredith Vieira, Cedric the Entertainer, Terry Crews et Chris Harrison ont animé les versions de jour souscrites. La version de Kimmel, qui présente des candidats célèbres jouant pour des œuvres caritatives, a diffusé sa première saison plus tôt cette année. La deuxième saison de Kimmel débutera avec l’humoriste Tiffany Haddish en tant que célébrité. Chaque épisode mettra également en vedette un travailleur de première ligne, à commencer par le pompier Oliver Fry.

Après la mort de Philbin en juillet, Kimmel l’a qualifié de “grand radiodiffuseur, de bon ami et de très amusant”. Philbin “laisse derrière lui une belle famille et un héritage télévisuel qui restera probablement inégalé”, a tweeté Kimmel. “Régis, j’espère que notre ami [Don] Rickles vous a rencontrés aux portes nacrées à bras ouverts et un tas d’insultes que vous aimiez tant. “