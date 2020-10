Ted Cruz a récemment critiqué le PDG de Twitter, Jack Dorsey, lors d’un échange houleux entre les deux, sur le site de médias sociaux restreignant les histoires sur Hunter Biden. Lors d’une audience du Comité sénatorial du commerce sur la décision de la société de synchroniser des liens vers des histoires sur le fils de l’ancien vice-président, Cruz a ouvert son temps en disant: “M. Dorsey, qui vous a élu et vous a confié ce que les médias sont autorisés à faire. à signaler et ce que le peuple américain est autorisé à entendre? ” Il a ajouté: “Pourquoi persistez-vous à vous comporter comme un super PAC démocrate faisant taire les vues au contraire de vos convictions politiques?”

Dorsey a répondu: “Nous ne faisons pas cela. C’est pourquoi j’ai ouvert cette audition par des appels à plus de transparence. Nous avons réalisé que nous devions gagner plus de confiance, nous avons réalisé qu’il fallait plus de responsabilité pour montrer nos intentions et montrer les résultats. J’entends donc les préoccupations et je les reconnais, mais nous voulons y remédier avec plus de transparence. ” Alors que Twitter a bloqué l’article original du New York Post sur Biden, qui a déclenché la controverse, la société a modifié ses règles et règlements pour permettre son partage avant l’audience du Sénat.

Cruz est toujours entré ou Dorsey, cependant, qualifiant Google, Facebook et Twitter de «la plus grande menace à la liberté d’expression en Amérique». Il a creusé davantage sur Twitter, qualifiant son comportement de «plus flagrant». Dorsey a riposté pour défendre le site, affirmant que la société voulait s’assurer que “plus de voix sur la plate-forme sont possibles”. Il a ajouté: “Nous constatons beaucoup d’abus et de harcèlement, qui finissent par faire taire les gens et les faire quitter la plate-forme.”

Cruz – qui a deux comptes Twitter, un personnel et un pour son poste au Sénat – a une querelle de longue date avec le site et son fondateur, les accusant fréquemment de censurer le contenu conservateur. À la suite d’une annonce en 2019 selon laquelle Twitter interdirait toutes les publicités politiques, Cruz a écrit un éditorial pour The Hill dans lequel il critiquait ouvertement la décision. “Il n’est pas surprenant que les politiciens de gauche et les influenceurs des médias aient salué l’annonce de Dorsey, exhortant Facebook et Google à emboîter le pas et à monter à bord du train de la censure en interdisant également les publicités politiques”, a-t-il écrit.

“Cela serait profondément préjudiciable”, a ajouté Cruz, citant des raisons telles que le fait que cette décision “ne profite qu’à deux groupes: les politiciens en place et les médias grand public”. Sa deuxième raison était que “l’interdiction de Twitter ne permet qu’aux milliardaires de la Silicon Valley, qui ont déjà un bastion sur la définition de ce qui est un discours véridique ou acceptable, de définir maintenant ce qui est et ce qui n’est pas” politique “.” Il a ajouté: ” pour déterminer où tracer la ligne – et ils ne s’arrêteront pas ici. L’interdiction des publicités n’est que le début. “