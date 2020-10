C’est la fin de la route pour Quibi, le service de streaming de forme courte pour appareils mobiles qui a annoncé mercredi sa fermeture six mois seulement après son lancement. La société, fondée par le producteur hollywoodien Jeffrey Katzenberg et l’ancienne PDG de HP Meg Whitman, a proposé des “bouchées rapides” de programmation aux abonnés, signant de grands noms tels que Chrissy Teigen et Idris Elba pour sa programmation courte.

“Bien que nous ayons suffisamment de capital pour continuer à fonctionner pendant une période de temps significative, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à l’activité, de rendre de l’argent à nos actionnaires et de dire au revoir à nos talentueux collègues avec grâce”, a déclaré Whitman dans un communiqué de presse. . “Nous continuons de croire qu’il existe un marché attrayant pour le contenu haut de gamme de forme courte. Au cours des prochains mois, nous travaillerons dur pour trouver des acheteurs pour ces actifs précieux qui pourront les exploiter à leur plein potentiel.”

Levant 1,75 milliard de dollars avant son lancement en avril, Quibi a courtisé des investisseurs, notamment de grandes sociétés de médias telles que Disney, NBCUniversal de Comcast et WarnerMedia d’AT & T. Cependant, la société de streaming semblait vouée à l’échec depuis le début, car l’abonnement de 4,99 $ / mois seulement attirait environ 500000 abonnés il y a quelques semaines, a déclaré une source à CNBC, alors que les projections initiales portaient sur 7 millions d’abonnés la première année. . Un lancement mal choisi a ajouté au début difficile de Quibi, alors que l’application présentée comme la solution pour les jeunes en déplacement a fait ses débuts quelques semaines seulement après que la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis alors que les gens restaient à la maison. Sans la possibilité de regarder la programmation Quibi à la télévision, les services de streaming comme Disney + et Netflix ont bénéficié d’un pic d’abonnement.

“Quibi ne réussit pas. Probablement pour l’une des deux raisons: parce que l’idée elle-même n’était pas assez forte pour justifier un service de streaming autonome ou à cause de notre timing”, ont déclaré Katzenberg et Whitman. “Malheureusement, nous ne le saurons jamais, mais nous soupçonnons que c’est une combinaison des deux. Les circonstances de lancement pendant une pandémie sont quelque chose que nous n’aurions jamais pu imaginer, mais d’autres entreprises ont fait face à ces défis sans précédent et ont trouvé leur chemin. Nous étions pas en mesure de le faire. … Il ne reste plus qu’à vous présenter de profondes excuses pour vous avoir déçu et, finalement, pour vous avoir laissé tomber. “

Mardi, The Information a rapporté que Quibi avait tenté de vendre son catalogue de contenu à Facebook et NBCUniversal pour récupérer une partie des pertes pour les investisseurs de la société, mais avait du mal à se vendre en raison de ses contrats de propriété de deux ans, ce qui obligerait tout acheteur à essentiellement acheter la technologie de Quibi.