Les jours du service de streaming en difficulté Quibi semblent être comptés. La plate-forme centrée sur le mobile, qui a brûlé une quantité ahurissante de liquidités pour les investisseurs essayant de se frayer un chemin dans les guerres du streaming, pourrait être fermée de manière imminente, selon de nombreux rapports sur les tentatives infructueuses du co-fondateur Jeffrey Katzenberg pour sauver le société et sa propriété intellectuelle.

Cependant, la façon dont Quibi mord exactement la poussière est encore un peu dans l’air. The Information a rapporté mardi que les dirigeants de l’entreprise envisageaient de fermer toute l’opération, après que Katzenberg ait essayé et échoué de vendre une partie de la programmation de Quibi à des entreprises comme Facebook et NBCUniversal.

Le Wall Street Journal a suivi cela avec un rapport selon lequel Quibi a embauché une société de restructuration pour explorer toutes ses options, avec un appel aux investisseurs prévu pour quelque temps aujourd’hui pour en exposer certaines sur la table. Cela inclut la vente de la société à des acheteurs potentiels, bien que des rapports circulent depuis des semaines sur les tentatives infructueuses de Quibi de courtiser les acheteurs d’entreprises comme Comcast pour se lancer dans la vente.

Une chose est claire: Quibi est très probablement sur son lit de mort, et les 1,75 milliard de dollars Katzenberg et le cofondateur et PDG Meg Whitman levés auprès d’investisseurs de certains des plus grands acteurs de l’industrie des télécommunications de divertissement n’auront pas fait grand-chose pour le sauver.

Quibi ne peut pas être accusé de ne pas avoir essayé. La société a embauché de nombreuses personnes talentueuses pour créer son application, puis elle a embauché de nombreuses autres personnes talentueuses pour créer les éléments qui passeraient par elle. Mais le crochet central de Quibi – un divertissement à la taille d’une bouchée pour une génération de milléniaux et d’adolescents en déplacement avec un smartphone – a semblé faiblir lorsqu’il a été confronté à la réalité. Le succès de Quibi n’a certainement pas été aidé par la pandémie COVID-19 qui a gardé tout le monde à l’intérieur et plus collé à Netflix et à d’autres services mieux servis sur des écrans plus grands.

Pourtant, Quibi n’a jamais eu d’évasion à égalité avec House of Cards de Netflix qui pourrait l’aider à capturer le zeitgeist culturel d’une société qui s’abrite sur place. Et puis la société a trébuché lorsqu’il s’agissait de s’adapter aux habitudes pandémiques, avec Quibi lent à ajouter des fonctionnalités critiques telles que la possibilité de capturer et de partager des captures d’écran et des vidéos à partir de son application – indispensable pour capitaliser sur des moments mémorables – et lancer une puce Version TV du service pour regarder au-delà du mobile. Les applications Apple TV, Android TV et Fire TV de Quibi viennent d’être lancées … hier, six mois après la première mise en ligne du service sur mobile.

Il n’est pas juste de dire que la plate-forme était vouée à l’échec. Il y a de nombreuses façons dont il aurait pu réussir. Mais le monde est un endroit très différent de ce qu’il était avant le lancement de Quibi en avril, et il semble que ni l’industrie du divertissement ni les téléspectateurs n’utilisent beaucoup aujourd’hui un service de streaming incapable d’attirer les yeux.