1. En juin, quel manager de Premier League est devenu le premier à effectuer un quintuple remplacement, lors de la victoire de son équipe sur Sheffield United?

2. Quel batteur Stuart Broad a-t-il renvoyé pour réclamer son 500e guichet d’essai? Remarquablement, James Anderson a renvoyé le même joueur pour atteindre le même repère en 2017.

3. Quel athlète a établi de nouveaux records britanniques en salle pour le mile, le 1500m et le 800m au début de l’année?

4. Quelle équipe française les Exeter Chiefs ont-ils battue pour remporter leur première Coupe des Champions d’Europe de Rugby?

5. Pour quelle raison Novak Djokovic a-t-il été disqualifié de l’US Open?

R: Il a frappé un juge de ligne avec une balle de tennis

6. Quelle pénalité en fusillade David Marshall a-t-il sauvé de façon cruciale pour envoyer l’Écosse à son premier tournoi majeur depuis 1998 avec une victoire en séries éliminatoires contre la Serbie?

7. Qu’est-ce que le combattant américain Deontay Wilder a initialement blâmé pour sa défaite contre Tyson Fury en février?

R: Son costume de marche sur le ring – Wilder a affirmé que la tenue de 40 livres était trop lourde

8. Combien des 17 grands prix de cette saison Lewis Hamilton a-t-il remportés?

9. Et combien de pilotes non nommés Lewis Hamilton ont remporté des courses?

R: Quatre – Valteri Bottas et Max Verstappen en ont remporté deux chacun, tandis que Pierre Gasly et Sergio Perez en ont remporté un chacun

10. Où la saison NBA s’est-elle terminée dans une «bulle» après avoir été reportée par la pandémie de coronavirus?

R: Walt Disney World, Floride, États-Unis

11. He Knows No Fear, formé par Luke Comer, est devenu le vainqueur le plus cher de l’histoire des courses britanniques et irlandaises lors de sa victoire à Leopardstown en août. À quelle cote at-il marqué?

12. Qui a été le seul Anglais à avoir remporté une épreuve du PGA Tour en 2020?

13. Quel club s’est retiré au milieu de sa première saison dans la Super League de la ligue de rugby en juillet en raison de «défis financiers écrasants»?

14. Quelle joueuse a battu le record du monde des frais de transfert d’une joueuse lorsqu’elle a signé à Chelsea pour Wolfsburg cet été, dans le cadre d’un accord d’une valeur de 300 000 £?

15. Les démonstrations de bowling de Jofra Archer lui ont valu le prix MVP de l’IPL, mais lequel des batteurs anglais de la compétition a marqué le plus de points?

16. Et pendant que nous sommes sur Jofra Archer – qu’est-ce que le joueur de 25 ans a brièvement perdu en déménageant?

R: La médaille de son vainqueur de la Coupe du monde – elle a finalement été retrouvée dans une chambre d’amis

17. Quelle pop star a été largement moquée sur les réseaux sociaux après avoir affirmé dans un post Instagram avoir couru 100 m en 5,97 secondes – presque quatre secondes plus vite que le record du monde d’Usain Bolt?

18. Le skipper gallois Alun Wyn Jones a établi un nouveau record du plus grand nombre de sélections internationales en remportant son 149e cette année, mais quelle marque a-t-il dépassé?

R: Richie McCaw, le grand néo-zélandais

19. Qui a été la seule joueuse à atteindre plusieurs finales en simple du Grand Chelem cette année?

20. La NFL a terminé son tout premier repêchage virtuel, le commissaire Roger Goodell annonçant les choix de chez lui. Quel joueur a été remporté le premier au classement général par les Bengals de Cincinnati?

R: Joe Burrow, le quart-arrière du LSU

21. Quelle équipe a remporté la promotion au deuxième niveau du football anglais pour la première fois, alors qu’elle n’avait été que huitième de la Ligue 1 lorsque la pandémie de coronavirus a forcé une fin précoce de la saison?

R: Wycombe Wanderers – L’équipe de Gareth Ainsworth a été promue troisième au point par match, puis a remporté les séries éliminatoires

22. La course est devenue le premier grand sport britannique à revenir de son arrêt du coronavirus le 1er juin. Quel parcours a eu l’honneur d’accueillir le premier meeting de la reprise?

23. Quel cycliste britannique a remporté son premier Grand Tour, dix ans après avoir quitté l’école pour regarder l’équipe pour laquelle il chevauche être lancée?

24. Qui a dit que la jeune génération de joueurs de son sport était «si mauvaise» qu’il devrait «perdre un bras et une jambe» pour sortir du top 50 mondial?

25. De qui Roy Keane était-il «malade à mort» en juin? Le spécialiste en colère de Sky Sports a déclaré, à propos du même joueur: «Je le combattrais à la mi-temps… je donnerais des coups de poing à ce gars.

R: David de Gea – le gardien de Manchester United venait de faire une bévue contre Tottenham

26. Joshua Cheptegei a battu les records du monde du 10 000 m et du 5 000 m sur piste cette année. Quel pays représente-t-il?

27. Quel arbitre de rugby renommé a récemment annoncé sa retraite après avoir supervisé le 100e match test international de sa carrière à la Coupe des Nations d’automne?

28. Quel grand maître d’échecs a terminé 11e au monde dans le match de football fantastique de la Premier League, après avoir brièvement dirigé la compétition?

29. Par quel nom le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a-t-il accidentellement fait référence au manager de l’Angleterre Gareth Southgate?

R: Gary – le Portugais a affirmé qu’il avait toujours présumé que Gary était court pour Gareth

30. De quelle manière insatisfaisante l’Angleterre a-t-elle été éliminée de la Coupe du monde féminine T20?

R: Leur demi-finale a été éliminée sans qu’un ballon ait été joué, laissant l’Inde progresser avec un meilleur bilan en phase de groupes.

31. À quel tour Joe Joyce a-t-il empêché son compatriote britannique Daniel Dubois de provoquer un bouleversement lors de leur affrontement contre les poids lourds en novembre?

32. Combien de titres NBA les Lakers de Los Angeles ont-ils remportés au total après leur triomphe en finale 4-2 contre le Miami Heat à Orlando en octobre?

33. Le joueur de fléchettes Jose de Sousa partage un surnom avec son compatriote portugais Jose Mourinho, mais quel était le travail de de Sousa avant de devenir un joueur de fléchettes professionnel?

34. Combien de coups Tiger Woods a-t-il pris pour terminer le 12e trou lors de sa dernière manche au Masters? C’était le pire score de l’Américain sur n’importe quel trou depuis qu’il a rejoint le PGA Tour en 1996.

35. Avant de frapper l’Islande dans le caoutchouc mort final, l’Angleterre n’avait marqué qu’un seul but en jeu ouvert dans sa campagne de la Ligue des Nations de l’UEFA. Qui l’a marqué?

R: Mason Mount – l’homme de Chelsea a marqué le vainqueur contre la Belgique à Wembley en octobre

36. Quel pays Mo Farah ne pouvait-il pas trouver dans son défi cartographique sur Je suis une célébrité?

R: Pays de Galles – où le spectacle était tourné à l’époque

37. La Grande-Bretagne a raté sa qualification pour la première finale de la Fed Cup – qui a ensuite été reportée à 2021 – après quel pays l’a battue en qualifications?

38. Quel a été le nom donné à la course unique qui s’est déroulée à Silverstone la semaine suivant le Grand Prix de Grande-Bretagne, la Formule 1 comptant brièvement sur la tenue de plusieurs manches de son calendrier sur les mêmes circuits?

R: Le Grand Prix du 70e anniversaire

39. Quelle star d’Arsenal a battu le record de tous les temps de Nikita Parris en WSL?

40. Zak Crawley a marqué un magnifique 267 lors du troisième Test contre le Pakistan, mais quel autre batteur d’Angleterre a également marqué un siècle dans les mêmes manches?

41. Dominic Thiem est devenu le premier homme vainqueur du Grand Chelem en dehors des trois grands à remporter l’un des quatre tournois majeurs depuis 2016. Mais qui était le dernier?

42. Sur quel cheval Hollie Doyle, nominée au SPOTY, a-t-elle monté son premier vainqueur de Groupe 1, lors du British Champions Day à Ascot?

43. Qui la légende du MMA, Khabib Nurmagomedov, a-t-elle vaincu en octobre pour maintenir son record professionnel parfait et conserver le titre des poids légers avant de quitter l’UFC?

44. Le manager d’Augsbourg Heiko Herrlich a raté le redémarrage de la Bundesliga de son équipe après avoir enfreint les protocoles de coronavirus lorsqu’il a quitté l’hôtel de l’équipe pour acheter quoi?

45. Les Six Nations ont été interrompues par la fermeture de Covid en mars et n’ont pas repris pendant plus de sept mois. Qui l’Irlande a-t-elle battu lors du premier match après sa reprise?

46. ​​La franchise NFL anciennement connue sous le nom de Washington Redskins a finalement cédé aux appels à changer de nom, alors que des manifestations contre les inégalités raciales se déroulaient à travers l’Amérique. Sous quel nom temporaire opèrent-ils actuellement?

R: L’équipe de football de Washington

47. Quel coureur britannique a remporté le titre UCI Women’s WorldTour en novembre?

48. Dont la vantardise mal jugée était cette avant le Masters d’Augusta: “Je regarde ça comme un par 67 pour moi parce que je peux atteindre tous les par-cinq en deux, pas de problème.”?

R: Bryson DeChambeau – le champion de l’US Open a terminé à un sur la normale dans une égalité pour la 34e.

49. Qui a terminé en tant que champion du roman Home Tour du PDC, qui a vu les joueurs concourir par liaison vidéo depuis leur domicile pendant le verrouillage?

50. Le marathon de Londres a été organisé comme un événement réservé aux élites dans quel parc royal?