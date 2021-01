Revoir en un coup d’œil

Ce n’est qu’en janvier, mais voici une chaussure pour le film le plus bouleversant de l’année. Attendez. Grattez ça. J’ai récemment recommandé un drame émotionnellement dévastateur à mon cousin, qui a dit: «Ça a l’air génial!» et a commencé à se défoncer et à regarder Mec, où est ma voiture? au lieu. Ne pas généraliser, mais l’évasion a beaucoup à offrir en ce moment.

Alors permettez-moi de le dire autrement. L’offre de Jasmila Zbanic est aussi passionnante que The Great Escape et met en vedette un groupe d’enfants si mignons qu’ils appartiennent à une publicité de John Lewis.

Srebrenica, 1995. Aida (Jasna Djuricic; pensez Isabelle Huppert sans le regard de la mort) est une traductrice bosniaque pour l’ONU et au courant de conversations qui montrent clairement que la communauté musulmane de sa ville natale est en danger. Elle est en sécurité grâce à son travail; mais on ne peut pas en dire autant de son mari (Izudin Bajrovic) et de ses deux fils adultes (Boris Ler; Dino Bajrovic). La nouvelle mission autoproclamée de notre héroïne: protéger ceux qu’elle aime.

Le scénariste-réalisateur Zbanic trouve des moyens intéressants de changer le rythme. Après une journée horrible, deux jeunes travailleurs de l’ONU fument un spliff et le partagent avec Aida, qui commence à rire, avec un vrai bonheur, alors que le couple s’embrasse. Plus tard, alors que les hommes musulmans sont amenés à leur destination finale, la caméra s’attarde sur un enfant à vélo. L’enfant tue le temps, quelques secondes avant un massacre, et les deux réalités sont solides au toucher.

La finale, quant à elle, contredit et amplifie tout ce qui précède. Dans cette version kaléidoscopique de la trahison, il y a de la place pour des esprits impeccables et tant de plaisir.

Quo Vadis, Aida? est la candidature de la Bosnie-Herzégovine au meilleur long métrage international aux Oscars 2021. Ce serait excellent s’il gagnait.

141mins, 15. Cinéma maison Curzon