Que vous soyez en train de flâner au coin du feu, de déjeuner avec vos proches ou de faire éclater des bulles avec vos bulles de soutien, le jour de Noël offre une occasion bienvenue pour une certaine frivolité vestimentaire après une pénurie de fêtes de saison stupides.

(Veronica Beard)

Voici ce qu’il faut ajouter à votre liste de Noël.

Danseur et Prancer

(

Robe midi portefeuille à détail noué Usisi Sister

/ Sœur Usisi)

Une robe en velours peut être un cliché de Noël, mais choisissez la bonne et ce sera un bourreau de travail de garde-robe longtemps après la folie de la tarte hachée. Le maxi fuchsia Ruthie de Veronica Beard (514 £, veronicabeard.com) et le midi rouge cache-cœur de la marque londonienne Usisi Sister (545 £, net-a-porter.com) feraient tous deux d’excellentes robes d’invité de mariage plus tard dans l’année.

(

Robe Jocelyn, Réforme

/ Réforme)

Vous pouvez également investir dans des silhouettes maxi à manches longues plus robustes, comme celles proposées par les marques durables Seraphina et Damselfy, qui auront fière allure avec des bottes hauteur genou pour le bureau. La robe à volants bleu marine de la première est dotée d’une taille cintrée flatteuse, d’une jupe à plusieurs niveaux et d’un bavoir Victoriana (450 £, seraphinalondon.com), tandis que le maxi à col montant à l’aiguille du second est disponible en bordeaux festif ou vert mousse (295 £, Damselflylondon.com).

Pour quelque chose de plus savoureux, la robe Jocelyn vert artichaut de Reformation (320 £, thereformation.com) a un détail lacé au dos qui vous fera sous le gui plus rapidement que vous ne pouvez dire des cochons dans des couvertures.

Confort et joie

(

Tissu extensible scintillant, mangue

/ Mangue )

Si votre recherche de l’ensemble de Noël parfait dépend de sa capacité à fournir un confort inégalé et une marge de manœuvre pour une boîte entière de Quality Street, optez pour une combinaison stretch légèrement chatoyante comme échange de survêtement festif. Le pull Cody de la marque californienne Staud et le pantalon large Daisy (196 £ et 166 £, staud.com) sont disponibles en Lurex marron prêt pour le souper.

(

Peignoir en velours de soie brodé bleu nuit, 2080 £, Olivia von Halle

/ Olivia von Halle)

Pour quelque chose de plus de Noël, Mango propose un ensemble pull et pantalon en tricot scintillant (29,99 £ et 35,99 £, mango.com) en rouge Santa. Plus d’un type PJ toute la journée? Regardez la collection Cabaret d’Olivia von Halle – le point culminant est une fabuleusement longue robe en velours de soie brodée bleu nuit (2080 £, oliviavonhalle.com), ou pour quelque chose de plus convivial, Kitri a publié un ensemble pyjama à plumes en émeraude vert (85 £ et 125 £, kitristudio.com).

Manteau de charmes

(

Manteau Lorca, 650 £, Crevettes

/ Crevettes )

Si se promener avec une fête de l’extérieur de votre bulle est le point culminant de la journée, alors un manteau devrait être en tête de votre liste pour le Père Noël. Le manteau Lorca en fausse fourrure vert pomme de Shrimps (650 £, shrimps.com) s’inscrit dans la tendance des cols surdimensionnés de 2020.

(

Pantalon à carreaux, 100 £, Uterque

/ Uterque)

Pour quelque chose de plus classique, la redingote en tartan de Miu Miu avec col et poignets en velours (2250 £, miumiu.com) convient très bien aux bancs d’église. À porter avec un pantalon large à carreaux (100 £, uterque.com) pour le Balmoral complet.