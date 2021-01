J

ust quand vous avez compris les possibilités de visionnage apparemment infinies que Disney + a à offrir (Soul! Baby Yoda! Le film Hamilton!), le méga-studio lance une toute nouvelle branche de sa plate-forme de streaming.

Devant arriver sur le service le 23 février, Star se concentrera sur des séries et des films plus adultes, hébergeant des programmes et des films de studios maintenant détenus par Disney, y compris FX et 20th Century Studios. Il sera disponible pour tous les abonnés Disney + sans frais supplémentaires (et il y aura des options de contrôle parental pour empêcher votre enfant de 10 ans de, par exemple, s’asseoir pour regarder Desperate Housewives au lieu de High School Musical: The Musical: The Séries).

Alors qu’une programmation complète n’a pas encore été annoncée, voici un premier aperçu de ce que vous pouvez attendre de la plateforme, des séries originales aux anciens favoris…

Ryan Phillippe joue le rôle d’enquêteur privé

Le dernier projet de David E. Kelley, l’auteur de HBO hits Big Little Lies et The Undoing, fera ses débuts sur Star en février. Big Sky suit une paire de détectives privés (Kylie Bunbury et Ryan Phillippe) alors qu’ils courent pour retrouver deux sœurs qui ont été enlevées, avant que le ravisseur ne frappe à nouveau.

Un spin-off du célèbre film YA 2018 Love, Simon, cette deuxième série originale Star suit Victor, un lycéen qui s’adapte à une nouvelle ville et se débat avec sa sexualité.

Chaque série de ce thriller des Noughties, mettant en vedette Kiefer Sutherland dans le rôle de l’agent antiterroriste Jack Bauer, se compose de 24 épisodes, un pour chaque heure de la journée. Dieu sait que nous avons tous un peu plus de temps de visionnage à la télévision que ce à quoi nous nous attendions l’année dernière, alors pourquoi ne pas l’accepter et revivre l’un des jours extrêmement stressants de Bauer en temps réel?

L’une des séries les plus discutées – et ahurissantes – des Noughties, Lost suit les survivants d’un accident d’avion qui se retrouvent bloqués sur une île quelque part dans l’océan Pacifique. Oui, tout devient un peu compliqué vers la fin, mais les premières saisons sont dorées.

Il est temps de retourner à Wisteria Lane

Avec ses intrigues savonneuses et un script qui ricoche avec des one-liners zingy, Desperate Housewives est mûr pour un re-regarder (en fait, il est vraiment surprenant que personne n’ait encore essayé de faire revivre la série de Marc Cherry, étant donné la passion collective des responsables de la télévision pour redémarrage des hits passés).

Il fut un temps où E4 semblait être exclusivement consacré à la diffusion heure après heure de la sitcom américaine How I Met Your Mother, qui suit Ted (Josh Radnor) dans sa quête de The One. Si vous manquez ces jours fantastiques, le tout – qui met également en vedette Jason Segel, Alyson Hannigan, Cobie Smulders et Neil Patrick Harris – sera diffusé sur Star pour votre plus grand plaisir.

Le thriller des Noughties Prison Break sera également diffusé sur le service de streaming

Un autre favori des Noughties, Prison Break suit Michael Scofield (Wentworth Miller) alors qu’il se fait enfermer en prison – afin qu’il puisse aider son frère, qui est dans le couloir de la mort et qui n’a plus que quelques mois à vivre, à s’échapper.

Offrant une autre dose de nostalgie, Star se vantera également de toutes les séries de Nineties hit The X-Files, avec David Duchovny et Gillian Anderson dans le rôle de Mulder et Scully, des agents du FBI chargés d’enquêter sur les phénomènes paranormaux.

(

Donald Glover joue et a écrit la série

La série primée aux Emmy et Golden Globe de Donald Glover fait partie des offres les plus récentes qui seront disponibles en streaming sur la nouvelle plate-forme de Disney. Glover joue le rôle d’Earn, un décrocheur qui rentre chez lui pour découvrir que son cousin est devenu l’un des rappeurs les plus demandés d’Atlanta.

Ce sit-com américain acclamé met en vedette Tracee Ellis Ross et Anthony Anderson dans le rôle d’un couple américain de la classe moyenne supérieure aux prises avec l’éducation de leurs quatre enfants. Il a été largement félicité pour avoir suscité d’importantes conversations sur la race, a engendré une poignée de séries dérivées et a valu à Ross un Golden Globe.