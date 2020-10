Alors que beaucoup d’entre nous ont déménagé dans des bureaux à domicile lorsque les entreprises cherchaient à éviter l’infection au COVID-19, pour certaines personnes, le travail à domicile est la norme. L’une de ces personnes est Sam Byford, rédacteur en chef pour l’Asie pour The Verge, qui travaille dans un bureau à domicile à Tokyo, au Japon.

Nous avons discuté avec Sam pour savoir comment il a équipé son propre bureau à domicile et pour voir si cela compte ces jours-ci si votre bureau distant est à cinq miles ou à environ 6 700 miles du bureau principal de votre organisation.

Parlez-nous un peu de vous et de ce que vous faites à Le bord.

Je viens du Royaume-Uni et je vis au Japon depuis 2008 – d’abord à Osaka, maintenant à Tokyo, où je vis avec ma femme, notre chien et notre lapin. Je suis venu à bord de The Verge au moment où le site a été lancé en 2011.

Je suis maintenant rédacteur en chef de The Verge’s Asia, ce qui signifie vraiment deux choses. Je gère une grande partie de notre couverture spécifique à l’Asie, bien sûr, mais je suis aussi un éditeur qui se trouve être en Asie, ce qui est utile du point de vue du fuseau horaire. Si des nouvelles critiques éclatent après la signature des États-Unis et avant que l’Europe ne se réveille, ou si quelqu’un a besoin d’un montage sur un morceau que nous chronométrons pour le matin aux États-Unis, c’est souvent moi.

C’est un super espace dont vous disposez. Était-ce une configuration existante ou l’avez-vous mise en place une fois que vous saviez que vous travailleriez à la maison?

Je travaille depuis chez moi depuis aussi longtemps que je suis avec The Verge, mais c’est encore une nouvelle configuration. Ma femme et moi avons emménagé dans un endroit plus grand à la fin de l’année dernière, et cela s’est avéré être un bon moment puisque nous avons maintenant tous les deux nos propres bureaux et sommes tous les deux à la maison toute la journée. Je n’ai apporté aucun meuble lors du déménagement et je suis essentiellement parti de zéro.

Le bureau «gaming» est à gauche; le bureau «de travail» est à droite.

Je ne m’attendais pas à voir deux bureaux! On dirait que l’un est destiné au jeu et l’autre au travail.

C’est exactement ce à quoi ils servent! À notre dernière place, j’avais une configuration intégrée géante sur un seul bureau en verre en forme de L. Mais j’ai trouvé impossible de garder les choses organisées et je n’ai jamais vraiment eu l’impression d’être en congé. Avec cette pièce, j’ai décidé d’abandonner l’idée d’un design intérieur cohérent et de bon goût et j’ai opté pour un bureau en bois sans prétention pour mon Mac avec une configuration de jeu ostentatoire sur la gauche.

Parlez-moi des bureaux eux-mêmes. Où les avez-vous obtenus et comment avez-vous décidé lesquels?

Ils viennent tous les deux de Rakuten, qui compte souvent un groupe de vendeurs tiers proposant des produits presque identiques d’origine peu claire. Celui en bois est simple, mais il dispose d’un rangement pratique et d’une étagère pour surélever les moniteurs. Le bureau de jeu provient d’un vendeur appelé PandaTech et dispose d’un éclairage RVB, d’un porte-gobelet, d’une gestion des câbles, d’un concentrateur USB, d’un rack de contrôleur, d’un support de casque et d’un tapis de souris intégré. Je ne suis généralement pas dans l’esthétique des joueurs RVB, mais j’ai pensé que ce serait amusant de m’y pencher pour créer des espaces distincts dans la même pièce.

Avez-vous choisi votre chaise en particulier, ou est-ce juste quelque chose dont vous disposiez?

C’est un Herman Miller Sayl, qui est une chaise commune – le bureau de Vox Media à New York en a des centaines. J’en ai acheté un sans bras, car cela fonctionne un peu mieux pour ma posture. Je suis grand et il est difficile de trouver des chaises qui ne m’encouragent pas à m’affaler. Aussi, j’aime le rouge.

Cela va évidemment prendre un certain temps, mais pouvez-vous me parler de votre configuration technologique?

* respiration profonde * D’accord, donc ma principale machine de travail est un MacBook Pro 2018 de 15 pouces. Je ne l’utilise pratiquement jamais comme ordinateur portable, sauf si je vais à des salons professionnels, ce que pour des raisons évidentes je n’ai pas fait du tout cette année depuis le CES, j’aime donc ce dock vertical Brydge qui le transforme en un ordinateur de bureau maigre et enregistre une tonne d’espace. Je passe par pas mal de claviers mécaniques, mais en ce moment, j’utilise un Keychron K2, qui fonctionne très bien. Il est confortable à taper, a l’air bien et fonctionne de manière transparente avec macOS.

Le MacBook est connecté à deux moniteurs LG UltraFine 4K, au modèle 21 pouces abandonné et au 24 pouces actuel. En dessous d’eux, il y a un Apple HomePod pour la musique et l’audio Mac, et à côté se trouve l’un des trois routeurs Google Wifi originaux que nous avons dans l’appartement. L’appareil photo est un Nikon Df, que j’utilise pour la plupart de mes photographies personnelles, et je garde également ma Nintendo Switch Lite en charge sur ce bureau. Il y a un tas de dongles, de câbles d’alimentation et de chargeurs sans fil à portée de main, ainsi que mes deux téléphones personnels actuels: un iPhone SE et un Pixel 4A.

Mon PC de jeu vit sous l’autre bureau, et c’est une version personnalisée de 2016. Le moniteur est un Asus PG279Q et les haut-parleurs sont des baguettes Harman Kardon, qui sont également connectées à mon tourne-disque Sony à travers la pièce via Bluetooth. (Je ne suis pas un puriste analogique.) Il y a un casque Oculus Quest VR, un stick de vol Thrustmaster Airbus et un stick de combat Neo Geo Arcade Pro. Il y a un bouton dédié sur mon bureau de jeu pour faire défiler l’éclairage coloré.

Et le Google Nest Hub?

Le Google Nest Hub est un ajout récent que j’ai obtenu pour deux raisons spécifiques: contrôler mes lumières intelligentes Hue et garder un œil sur Pascal, notre chiot Shiba dérangé qui passe la majeure partie de la journée à l’étage et tente parfois de détruire notre salon. J’ai une caméra TP-Link Kasa bon marché branchée, qui fait le travail.

C’est une excellente collection de jouets. Avez-vous des favoris?

Je dirais les cactus, qui proviennent d’un incroyable zoo sur le thème des cactus (oui) près du mont. Fuji que ma femme et moi sommes allés cet été. Vous pouvez choisir les cactus vous-même et choisir les pots dans lesquels les planter, et j’aime les ours et les dinosaures, donc.

Cactus, ours et dinosaures.

D’accord, j’ai besoin de connaître ces joueurs de basket-ball ours polaires qui traînent autour de votre ordinateur.

L’ours est, pour des raisons que je ne suis pas sûr de comprendre, le personnage de mascotte d’une marque de cosmétiques japonaise appelée Smelly. Il y a un magasin à Harajuku avec une machine à gacha le présentant dans différentes poses, et j’ai aimé celui de basket-ball, alors j’ai essayé. Heureusement, il est sorti rapidement.

Jouez-vous sur les deux pupitres? (Je vois des contrôleurs sur le bureau de droite.)

Sauf si c’est lié au travail. Le Switch y vit sur sa station de chargement, et ces petites consoles portables sont des Game Gear Micros que j’étais en train de revoir. Il n’y a pas vraiment de situations où je jouerais à un jeu sur un Mac alors qu’il y avait un PC juste à côté.

Comment gardez-vous le monde à l’écart pendant que vous travaillez – ou en avez-vous besoin?

Je suis enfermé assez facilement. La lumière extérieure est super brillante le matin ici, même par temps nuageux, alors je ferme les rideaux pendant quelques heures et je m’installe. Nous vivons dans un quartier plutôt calme, donc la plus grande distraction est notre chien, vraiment.

Je vois que tu aimes le basket. (C’est peut-être le moins qu’on puisse dire.) Y a-t-il quelque chose de spécial à propos de cette affiche?

Ma femme torontoise m’a fait entrer dans les Raptors de Toronto peu de temps après notre rencontre, et maintenant je suis un grand fan. Il s’agit d’une copie de Kawhi Leonard marquant son emblématique batteur de sonnerie du jeu 7 sur les Sixers pour envoyer les Raptors à la finale de la Conférence de l’Est de l’année dernière en route pour le championnat NBA. C’est une image géniale et inspirante qui a pris une nouvelle signification après que Kawhi ait rebondi à Los Angeles pour voir ses Clippers s’effondrer de manière embarrassante en séries éliminatoires cette année. Je devrais peut-être le faire encadrer ou quelque chose du genre, mais honnêtement, j’aime avoir des affiches de sport sur mon mur.

Les Raptors de Toronto et une pochette de CD OK Computer.

Et les petits caractères sur votre mur?

C’est une pochette de CD OK Computer signée par Thom Yorke de Radiohead. Mon père était un chasseur d’autographes obsessionnel, et à l’époque où je vivais au Royaume-Uni, nous allions souvent à des concerts ensemble, et il attendait des heures après pour faire signer les choses. Radiohead était l’un de mes groupes préférés en tant qu’enfant, c’est donc une bonne chose à avoir qui me rappelle la maison.

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez modifier ou ajouter à la configuration actuelle?

Je suis plutôt bon, mais je ne pense pas que mon PC de jeu durera très longtemps une fois que des consoles de nouvelle génération avec des processeurs bien meilleurs seront sur le marché. Je chercherai donc probablement à reconstruire dans un an environ. J’aimerais aussi qu’Apple crée une version de son moniteur 6K pro qui ne coûte pas 6000 $.

Liste des technologies de Sam Byford

Bureau de travail

Bureau de jeu