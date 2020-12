Le dernier gros pari d’Amazon Prime Video pour la fiction télévisée est La série Wilds (Sarah Streicher, depuis 2020), un drame adolescent aux échos inévitables de Lost (JJ Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, 2004-2010) qui trouve sa propre voix dans un protagonisme féminin décidé. Celui d’un groupe hétéroclite de jeunes femmes qui se seraient envolées pour une retraite à Hawaï et se retrouveraient bloquées sur une île déserte. Le poids de leurs fardeaux émotionnels et leurs différents personnages et origines finissent par leur faire face pour diverses raisons, ce qui leur rend plus difficile la survie.

Rachel Griffiths: “Avec l’épisode pilote de The Wilds, j’ai eu le même sentiment que lorsque j’ai lu le scénario de Six Feet Under”

Le visage le plus connu de la distribution est Rachel Griffiths, qui joue l’énigmatique Gretchen Klein.. Et avant de l’avoir vue comme Arabella dans Jude (Michael Winterbottom, 1997), Ermine Jung dans Blow (Ted Demme, 2001), Sarah Walker dans Five Brothers (Jon Robin Baitz, 2006-2011), Tante Ellie dans Meeting Mr. Banks (John Lee Hancock, 2013) ou Bertha Doss dans Until the Last Man (Mel Gibson, 2016). Mais le rôle qui lui a valu le plus de renommée dans sa carrière, qui dure depuis trente ans, est celui de Brenda Chenowith dans l’inoubliable Two Meters Underground (Alan Ball, 2001-2005).

Tomber amoureux du scénario de ‘The Wilds’

Et précisément quelque chose qui a caractérisé cette autre série dit Rachel Griffiths qu’elle a pu trouver dans The Wilds. «Avec le même épisode pilote, j’ai eu le même sentiment que lorsque j’ai lu le scénario de Deux mètres sous terre», assure-t-il dans une interview à Explica.co. “C’est une voix unique, c’est une voix très spéciale. J’ai lu beaucoup de scripts pilotes et j’étais déterminé à ne participer à aucune série fixe après la fin de Five Brothers After Five Five. Je ne lisais donc que des scripts pilotes depuis trois ans, à la recherche d’une nouvelle série. ” Jusqu’à ce qu’il tombe sur le projet The Wilds.

“C’est comme la différence entre tous les scripts que vous avez lus, relier les points et penser:” Oh oui, c’est bien “et lire un de ces romans qui en valent vraiment la peine, que ils vous ouvrent à toute une perspective d’humanité, que vous pouvez tenir de vos propres mains, comme si vous lisiez un grand romanRachel Griffiths nous raconte avec beaucoup d’enthousiasme. «La vérité est que très peu de pilotes ont cette profondeur de sentiment, de pensée et de connexion, et ils font ce que cette série fait de manière extraordinaire. C’est comme la naissance de quelque chose qui reste là, résonne. Et c’était le premier pilote que je voulais pour moi ».

Une ambition révolutionnaire

Il est très clair que Rachel Griffiths ne lésine pas sur les mots pour décrire à quel point elle a aimé la proposition The Wilds: “J’ai adoré les personnages adolescents, j’ai adoré ce dont je voulais parler. Et l’ambition de révolutionner la façon dont on voit les jeunes femmes à l’écran. Il y avait tellement de raisons de rejoindre le projet, alors j’ai dit: «Oh ouais! En revanche, il n’y a pas non plus de doute sur l’approche de la série: “Quand nous produisons des contenus féminins ici aujourd’hui, j’ai l’impression que nous regardons moins en arrière et plus vers ce qui n’a jamais été vu.”

Et cela continue de la manière suivante: «Si vous faites une série ou un film sur les garçons, vous avez un million de références. Mais si vous voulez être inspiré pour faire quelque chose qui n’a jamais été fait, je pense que ces références deviennent l’histoire de la fiction pour jeunes adultes et des films indépendants réalisés par ou écrits par des cinéastes. Je pense que ce qui est vraiment excitant, c’est la nature pionnière de faire ce type de série, comme Hanna [David Farr, desde 2019]”Ou le gambit de la dame [Scott Frank y Allan Scott, 2020]. Et, chez The Wilds, nous regardons moins en arrière et plus ce que les femmes veulent voir. “

Ce qui n’a pas été vu auparavant avec les femmes

En revanche, nul doute que Rachel Griffiths est bien consciente que cette série télévisée, de par ses éléments narratifs, rappelle la célèbre sur les naufragés du vol Oceanic 815, mais aussi que la nouveauté, l’important, doit vraiment cherchez-le dans un autre sens. «Oui, il y a Lost et une île et ceci et cela», reconnaît-il. “Mais l’ambition de ces personnages, ambition sur la manière dont ces jeunes femmes interagissent, ce qu’ils se disent, ce qu’ils signifient l’un pour l’autre, ce qu’ils pensent de leur famille, Je ne pense pas que ça ait été vu avant vraiment”.

