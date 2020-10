La mairie de NBC de jeudi soir avec le président Donald Trump continue de faire face à une répression. Prévu pour avoir lieu en même temps que Joe Biden devrait participer à une mairie à diffuser sur ABC, Rachel Maddow de MSNBC a critiqué sa société mère lors de l’épisode de mercredi soir de The Rachel Maddow Show.

En interviewant la candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris, Maddow n’a pas critiqué directement la décision de NBC, mais a plutôt exprimé sa désapprobation dans les questions qu’elle a posées au sénateur californien. S’adressant à l’événement, Maddow a demandé à Harris si elle était “aussi folle que tout le monde est que NBC fait une mairie avec le président Trump demain au lieu du débat, en même temps que le vice-président Biden va être sur ABC?” Harris, cependant, a évité de donner une réponse, déclarant: «Je ne touche pas à cela», selon Variety. Maddow a ensuite demandé si “les réseaux refusent de donner au président d’autres opportunités de temps d’antenne si c’est lui qui refuse la possibilité de débattre”, ce à quoi Harris a répondu: “Je ne vais pas dire aux réseaux quoi faire, mais Je peux vous dire que je sais qui je vais regarder, alors voilà. “

La mairie, qui se tiendra en plein air au Pérez Art Museum de Miami et animée par la co-présentatrice de l’émission Today Savannah Guthrie, remplace le deuxième débat présidentiel. Ce débat devait initialement avoir lieu jeudi soir, bien que la Commission sur les débats présidentiels l’ait annulé après que le président se soit opposé à de nouveaux projets de format virtuel au milieu de son diagnostic de coronavirus. Avant l’annonce de la mairie par NBC, ABC avait annoncé qu’elle tiendrait une mairie avec Biden, le candidat démocrate à la présidence, à Philadelphie à la place du débat. La décision de NBC d’héberger sa mairie le même soir et en même temps qu’ABC a immédiatement déclenché un refus, et Maddow n’était pas le seul à exprimer son mépris pour la décision du réseau.

Le même soir, dans un monologue donné sur son émission, CNN Tonight, l’animateur Don Lemon a qualifié cette décision de “stratagème de notation embarrassant” et a déclaré que le réseau avait été manipulé par le président, posant la question: ? ” et “Comment cela informe-t-il l’électorat, en mettant ces deux personnes en même temps et en faisant choisir l’un à l’autre?” Il a ajouté qu’il était “choqué et surpris” que NBC “permette au président des États-Unis de faire sa programmation et de les manipuler pour faire cela. C’est embarrassant”.

Les deux mairies devraient commencer à 20 h HE, l’événement de NBC avec Trump devant durer une heure et ABC avec Biden devant durer 90 minutes. Le troisième et dernier débat présidentiel devrait se dérouler comme prévu le jeudi 22 octobre à l’Université Belmont de Nashville, Tennessee.