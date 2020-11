Vendredi soir, la présentatrice de MSNBC, Rachel Maddow, a annoncé qu’elle s’isolait en raison d’un possible contact avec le COVID-19. Maddow a joué un rôle déterminant dans la couverture par le réseau de l’élection présidentielle de 2020 cette semaine et est entré en quarantaine quelques heures seulement avant que Joe Biden ne soit projeté comme gagnant. Les fans ont souhaité à Maddow un prompt rétablissement sur les réseaux sociaux.

«Tout se passe, d’un seul coup», a écrit Maddow sur Twitter. “J’ai eu un test de contact étroit positif pour COVID – J’ai testé négatif jusqu’à présent, mais je serai à la maison en quarantaine jusqu’à ce que je puisse être de retour au travail en toute sécurité sans mettre personne en danger. Vous serez entre de bonnes mains ce soir avec Nicolle et Joy et Brian et le Grand et Bon M. Kornacki et toute l’équipe de MSNBC. À bientôt! Nous souhaitons à tous patience et calme; que ces moments remarquables nous donnent le meilleur de nous tous. – Rachel. “

pic.twitter.com/rZoiT1Upbd – Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 6 novembre 2020

“Nous t’aimons Rachel [Maddow] et tu nous manques déjà !! “a tweeté sa co-présentatrice MSNBC Joy Reid.” J’enverrai mon brevet [Netflix] recommandations. Préparez-vous à être diverti !!!! (Même si je sais que vous serez totalement immergé dans cette élection apparemment de 147 ans avec [Nicolle Wallace] et nous tous …) “

“Merci de nous avoir conduits jusqu’à la ligne d’arrivée”, a ajouté le co-animateur Lawrence O’Donnell. “Gros câlin (figuratif à cause de covid) !!!”

Maddow est l’une des ancres les plus reconnaissables de MSNBC, connue pour avoir accueilli The Rachel Maddow Show les soirs de semaine. Cette semaine, elle faisait partie de l’équipe de couverture en direct non-stop de l’élection présidentielle de 2020, car il a fallu des jours pour parvenir à une projection concluante sur le vainqueur. À la fin de samedi matin, l’Associated Press, MSNBC et d’autres médias projettent l’ancien vice-président Biden comme gagnant.

La victoire de Biden n’est pas encore garantie, car le décompte des voix se poursuit dans de nombreux États et certains effectuent des recomptages pour être sûrs. Cependant, contrairement aux déclarations publiques du président, il n’y a aucune preuve de fraude électorale généralisée ou d’autres falsifications électorales. Les experts estiment que Biden a obtenu les votes des collèges électoraux de l’État de Pennsylvanie, le plaçant au-dessus de 270 voix au total – le minimum nécessaire pour remporter une élection présidentielle.

“Je suis honoré et touché par la confiance que le peuple américain a placée en moi et dans le vice-président élu Harris”, a écrit Biden dans sa première déclaration publique après la projection de samedi. “Face à des obstacles sans précédent, un nombre record d’Américains a voté. Prouvant une fois de plus que la démocratie bat profondément au cœur de l’Amérique. La campagne étant terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de se rassembler comme Une nation. Il est temps pour l’Amérique de s’unir. Et de guérir. Nous sommes les États-Unis d’Amérique. Et nous ne pouvons rien faire si nous le faisons ensemble. “