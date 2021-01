La vie de Tiger Woods occupera le devant de la scène à partir de dimanche avec le premier épisode de la docu-série de HBO, TIGER. Avant la sortie de l’épisode, une personnalité éminente a mené une interview publique pour la toute première fois. Rachel Uchitel, la femme connue comme la maîtresse de Woods, a rompu son silence et a parlé de la tristement célèbre affaire.

Uchitel a fourni de nouvelles informations à Extra lors d’un entretien émotionnel. Elle a révélé l’impact du scandale de la tricherie sur sa vie. Uchitel a également expliqué à Billy Bush pourquoi elle avait choisi de s’exprimer maintenant après une décennie de silence. Elle a expliqué qu’il était temps de «lever les chaînes» et de s’exprimer après que tant de gens aient passé du temps à réfléchir «à ce qu’ils veulent» pour penser à l’affaire.

“J’ai fait une erreur, et c’est à moi de faire face, non? Et c’est la honte que je vais traiter personnellement”, a déclaré Uchitel à Bush pendant le segment émotionnel. “Mais, vous savez, c’est une chose à faire ensuite pendant une décennie de gens qui veulent me faire honte, et je voulais remettre les pendules à l’heure sur ce qui s’est passé.”

Uchitel a poursuivi et a déclaré qu’elle attendait avec impatience la libération de TIGER dimanche. Elle a dit que le documentaire montrera que les membres des médias “ont profité de l’occasion” pour lui reprocher Woods d’avoir “humilié” sa femme à l’époque. Uchitel a en outre expliqué qu’elle n’aime pas être qualifiée de “naufrageuse” et de “maîtresse”. Elle a dit qu’elle était une femme de 45 ans qui avait fait «un mauvais virage» il y a 10 ans et que tout le monde faisait des erreurs.

“Tout cela a fait de ma vie un enfer pendant les 10 dernières années, et je voulais raconter mon histoire sur HBO parce que je voulais que les gens voient ce qui s’est réellement passé”, a poursuivi Uchitel. «Je n’étais pas une maîtresse, et j’étais dans une vraie relation, et je veux que les gens me laissent tranquille à ce sujet. J’ai pris une mauvaise décision. Et je le regrette, et je suis gêné à ce sujet et… mes excuses sont de deux personnes, pas le monde, deux personnes. “

Le prochain documentaire en deux parties offrira à Uchitel l’occasion de raconter sa version de l’histoire pour la toute première fois. Selon le Daily Mail, le documentaire traitera également de la relation de Woods avec son père, Earl, et de la question de savoir si son enfance a joué un rôle dans son infâme scandale de tricherie. La première partie sera diffusée sur HBO et HBO Max le dimanche 10 janvier à 21 h HE. La deuxième partie sera diffusée le dimanche 17 janvier à 21 h HE.