Dimanche soir, le premier épisode de la série documentaire en deux parties TIGER de HBO sera diffusé. Tiger Woods occupera le devant de la scène, tout comme son ancien scandale de tricherie mettant en scène plusieurs femmes. Rachel Uchitel, peut-être la plus célèbre de ces femmes, s’est prononcée et a déclaré que l’affaire notoire “n’est pas qui je suis”.

Uchitel a commenté lors d’une interview avec Billy Bush d’Extra. Elle a expliqué pourquoi elle avait décidé de se prononcer sur la tristement célèbre affaire plus d’une décennie plus tard. Elle a également parlé de l’impact que la relation et les réactions négatives qui ont suivi ont eu sur sa vie. Uchitel a déclaré que les gens l’avaient qualifiée de maîtresse et de naufrageuse.

“J’attends avec impatience la sortie de ce documentaire car il montre vraiment que les médias en ont profité pour me reprocher que quelqu’un d’autre humilie leur femme”, a déclaré Uchitel à Bush. “Et, vous savez, comme vous et moi en avons discuté, un moment ne définit pas votre vie … Et je n’aime pas être stigmatisée comme une maîtresse. Je n’aime pas être stigmatisée comme un naufrageur – ce n’est pas qui je suis.

“Je suis une femme de 45 ans. J’ai fait une erreur il y a 10 ans”, a-t-elle poursuivi. “Je n’ai pas jeté quelqu’un dans les escaliers. Je n’ai tué personne. J’ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs.”

Au cours de la conversation, Uchitel a révélé qu’elle avait parlé à Monica Lewinsky, la femme du scandale Bill Clinton en 1998. Elle a dit qu’elle a gardé les détails de l’interaction privés, disant seulement qu’elle s’est produite récemment. Bien qu’Uchitel ait dit que Lewinsky est «une femme très gentille».

Interrogée sur sa décision de parler de la relation dans le cadre du documentaire de HBO, Uchitel a mentionné que tout cela faisait de sa vie un «enfer vivant». Elle a expliqué qu’elle voulait que les gens voient ce qui s’est réellement passé. «Je n’étais pas une maîtresse, et j’étais dans une vraie relation, et je veux que les gens me laissent tranquille à ce sujet. J’ai pris une mauvaise décision. Et je le regrette, et je suis gêné à ce sujet, et … mon les excuses s’adressent à deux personnes, pas au monde, à deux personnes », a déclaré Uchitel.

Le prochain documentaire en deux parties offrira à Uchitel l’occasion de raconter sa version de l’histoire pour la première fois, ainsi que l’impact du scandale sur sa vie. La première partie sera diffusée sur HBO et HBO Max le dimanche 10 janvier à 21 h HE. La deuxième partie sera diffusée le dimanche 17 janvier à 21 h HE.