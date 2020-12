Radical! Jennifer Lawrence et son relooking pour un film | .

La nouvelle a été récemment partagée que Jennifer Lawrence Elle travaillait sur un nouveau projet de film avec lequel, elle a dû subir un changement de look, peut-être un peu extrême, mais qui lui va parfaitement comme tout le monde dans lequel nous l’avons vue apparaître tout au long de sa carrière.

Ce n’est pas la première fois que Jennifer Lawrence change de look blonde pour l’un de ses rôles, dans “Hungry Games” on la voyait avec les cheveux bruns et un peu bouclés, pour les X-Men quand elle s’est transformée en Mystic elle portait ses cheveux courts et roux.

Ce sera justement un look rousse qu’il aura pour son interprétation dans le film «Dont Look Up» aux côtés de son compatriote Oscar Leonado DiCaprio.

Avec ce nouveau look, nous verrons Jennifer Lawrence avec ses cheveux un peu courts au dessus de ses épaules, avec une partie rasée sur le côté, une frange et un rouge cuivré en plus d’être droits.

À cette occasion, elle et Leonardo DiCaprio joueront deux astronomes de bas niveau qui tentent d’alerter le monde avec une tournée médiatique, car ils ont découvert qu’un astéroïde pourrait frapper la terre dans un certain temps, provoquant l’extinction de la vie ainsi que le nous savons.

La production sera en charge de la plateforme Netflix, qui aura une distribution spectaculaire ainsi qu’un réalisateur qui a également remporté un Oscar, ce dont nous parlons est une méga production non seulement pour le film lui-même, mais aussi pour les acteurs qui y participeront, parmi lesquels Ce sont: Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, entre autres, en plus la chanteuse américaine Ariana Grande y participera également bien que l’on ne sache pas en quoi consistera sa participation.

Les enregistrements #DontLookUp se poursuivent à Boston, des photos de Jennifer Lawrence et Leonardo Di Caprio ont été révélées sur le plateau Le film Netflix mettra également en vedette Cate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry. pic.twitter.com/LKkYRSWueu – Ariana Grande Argentina ❀ (@AGrandeAO) 2 décembre 2020

Sûrement Netflix a mis beaucoup d’efforts dans ce nouveau film, il a sans aucun doute été tout à fait au courant des tendances actuelles, comme le sujet qui sera abordé dans “Dont Look Up”.

Cette nouvelle film Comme d’autres projets de ce 2020, ils ont dû être reportés en raison de la pandémie, en raison des photos qui ont fui là où DiCaprio et Lawrence apparaissent ensemble, apparemment les enregistrements ont été renouvelés, peut-être d’ici 2021 nous profiterons de ce nouveau projet sur Netflix.

Jennifer Lawrence Elle est l’une des actrices qui tout en étant admirée n’est pas non plus si aimée par certains, cependant il ne fait aucun doute que sa popularité n’a pas du tout diminué, au contraire chaque jour elle grandit davantage grâce à son talent et aussi à son évidente beauté.

La belle actrice de trente ans a commencé sa carrière en 2007 à la télévision et dans des projets de films indépendants, après avoir ébloui à l’écran par sa beauté et son talent, elle a progressivement obtenu de meilleurs rôles dans l’industrie cinématographique.

Ce n’est qu’en 2012 que le nom de Jennifer Lawrence a commencé à se faire connaître au niveau international avec son rôle de Katniss Everdeen dans “Hungry Games” ou également connu en Amérique latine sous le nom de “The Hunger Games”, cette saga s’est fait connaître autour de la monde.

Jusqu’à présent, il a eu l’occasion de participer à sept émissions de télévision et à environ 26 films depuis ses débuts en 2008, à l’exception de 2009, il a participé à des projets en continu, dont plus d’un par an.

Déjà actrice consolidée et avec plusieurs récompenses à son actif, Jennifer Lawrence peut désormais choisir sur quel type de projets elle souhaite travailler, c’est l’avantage que le talent et la popularité que nous avons grâce à lui ne procurent pas.

