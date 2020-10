Radieuse après 40 ans, Gaby Platas impressionne sans maquillage | INSTAGRAM

On a remarqué que, Gaby Platas, reconnue principalement pour avoir participé à la production emblématique de «Otro Rollo», malgré son âge (46 ans), sa peau a toujours l’air incroyable, elle l’a donc laissé voir par elle-même à partir de différentes images partagées de son compte Instagram officiel.

En eux, il nous a fait voir que porter un style de Vie saine, sans aucun doute il aide avec les soins de la peau, de la même manière, les soins de nuit et les crèmes, ainsi que les massages et différentes thérapies du visage peuvent donner un petit coup de pouce à la peau du visage pour mieux paraître et retarder le vieillissement.

De la même manière, Gaby Platas, s’est toujours avérée être une femme très sûre d’elle-même, elle a donc décidé à plusieurs reprises de partager à ses centaines de milliers de followers sur le célèbre réseau social, des photos d’elle-même, magnifique, sans une seule goutte de maquillage .

Cela pourrait aussi vous intéresser: ils découvrent la raison pour laquelle Livia Brito a caché sa relation

Et c’est que, si nous parlons de belles femmes à la télévision mexicaine, il est évident que nous ne pouvons pas arrêter de mentionner Gaby, car, comme nous l’avons mentionné précédemment, elle continue de rester en tant que jeune femme dans la vingtaine, même ainsi, n’utilisez pas un gramme du “meilleur ami des femmes ».

De même, il est important de noter que ce sont ses beaux yeux bleus, protagonistes de la plupart de ses photographies, qui sont toujours responsables de continuer à faire tomber les internautes amoureux, et d’étonner ses plus fidèles followers.

Et, s’il faut mettre en valeur quelque chose, dans toutes ces images, c’est la beauté de l’actrice, car dans chacune d’elles elle montre fièrement que, sans avoir besoin d’utiliser aucun type de cosmétique, ni aucune tenue élégante et spéciale, elle peut être totalement spectaculaire. .

Eh bien, il est temps pour l’important, parlons des photos tant mentionnées, car il y en a plusieurs, nous nous concentrerons sur une, eh bien, nous ne pouvons pas couvrir chacune d’entre elles, nous avons donc décidé de parler d’une en particulier, le ce qui a causé beaucoup de tendresse.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans l’image, on peut voir la belle comédienne, accompagnée d’un de ses chiens, alors qu’elle est allongée très tranquillement et que son ami canin lui offre la meilleure compagnie.

L’instantané a fait sensation pour deux raisons importantes: la pose du chiot et le visage de Platas, eh bien, on peut parfaitement apprécier que Gaby trouve son visage complètement propre de tout produit, et sa peau est radieuse et lisse, ainsi que sa tenue qui semble être son pyjama, qui, étant noire, met en valeur le bleu particulier de ses yeux.

De la même manière, on peut se concentrer sur la pose du cher ami canin du chauffeur, eh bien, on peut imaginer que Gaby le câlinait, et il mentait très coquette, regardant la caméra tout en lui donnant une tendre étreinte aime.

La position des deux, a provoqué une fureur totale chez les adeptes de l’actrice, car, le détail de la pose curieuse du chiot, a déclenché les commentaires les plus tendres parmi les internautes.

Avec près de 4 000 je l’aime bien, et sous la description: «Chiot puant et je vous souhaite une bonne nuit. #goodnight #dogs #sleep ⭐ … et oui, je passe la plupart de mon temps à ramper dans ma maison à côté de mon chien. ”, le message a suscité de nombreux commentaires, où les gens ont simplement ri ou laissé des émojis de cœur.

L’un des commentaires a même attiré l’attention des autres adeptes de Gaby Platas, eh bien, c’était une formidable confession d’amour: “Comme une tempête de sable je pourrais traverser l’océan pour aller aussi loin que n’importe qui pour vous”, a écrit le fan de Platas, provoquant la surprise des autres spectateurs de la photo et des commentaires.