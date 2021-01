Radiant!, Danna García reçoit beaucoup d’enseignement 2021 | Instagram

La belle actrice Danna García a connu une année 2020 lourde, mais cela ne l’a pas empêchée de commencer une nouvelle année pleine d’énergie, d’espoir, radieuse et avec un décolleté formidable. La star de Pasión de Gavilanes a posé pour la couverture d’un magazine où elle avait l’air vraiment spectaculaire.

Le célèbre Colombien a commencé 2021 avec le pied droit posant pour le magazine Vea avec un immense sourire et enseignant beaucoup, car la belle Danna garcia choisi pour l’occasion une robe avec un décolleté prononcé qui a montré beaucoup de ses charmes et certaines de ses jambes bien formées; mais sans aucun doute, son beau visage et son immense sourire ont également attiré l’attention des lecteurs et des internautes.

La belle Danna García a partagé sur son compte Instagram la couverture du magazine dans laquelle on peut lire “Témoignage émouvant, l’actrice révèle son combat contre la dengue, le covid-19, la solitude et l’incompréhension et comment l’amour l’a sauvée “.

La belle colombienne n’a pas manqué l’occasion de remercier le magazine pour cet espace dans la description de la publication.

Merci à toute l’équipe du magazine @larevistavea pour l’amour et cet après-midi de rires et de confessions. Merci pour cette belle couverture et cette interview Chaque jour plus unis, solidaires, avec #FE 2020/21 ✨ .

La magnifique protagoniste du feuilleton est devenue l’un des visages les plus humains de la lutte contre Covid-19, car elle a partagé à quel point elle avait été complètement isolée et très loin de son fils et de sa famille.

Le virus a en fait attaqué le corps de Danna Garcia, qui a avoué qu’elle se sentait vraiment secouée et très malade en faisant face à la maladie. L’artiste colombien a dû faire face assez durement aux conséquences physiques, mentales et sociales.

Danna a été enfermée dans un appartement pendant trois mois, où la douleur, le manque d’oxygénation, la dépression et l’angoisse étaient ses compagnons. L’actrice a avoué que comme si sa situation n’était pas assez compliquée, ses voisins ont convenu que personne ne devrait s’approcher de son appartement, ni apporter de la nourriture, de la nourriture ou quoi que ce soit d’autre à l’actrice.

Danna García a été vraiment affectée par la situation et a fait entendre sa voix sur les réseaux sociaux, soulignant que les gens devraient se soutenir et ne pas se mettre d’obstacles, comme ils le faisaient avec elle.

À trois reprises, la célèbre femme a passé le test Covid-19 et a été testée positive, Danna était vraiment désespérée parce qu’elle voulait embrasser son fils et le revoir. Sur les réseaux sociaux, il a partagé qu’au début, il l’avait vu lors d’appels vidéo, mais l’enfant, étant si petit, ne comprenait pas la situation et en colère contre elle de ne pas aller le voir, il a décidé qu’il ne voulait plus la voir.

Mais le moment heureux est venu pour la belle Actrice colombienneCeci après avoir obtenu le négatif qu’il attendait si longtemps et finalement rencontré à nouveau son petit-fils, ce qu’il a bien sûr partagé sur les réseaux sociaux avec ces personnes qui ont suivi son processus étape par étape.

Cependant, ce n’était pas la fin heureuse; puis vint les conséquences sur le corps de Danna García. L’actrice a avoué qu’elle était tombée “sur son visage” avec son fils dans ses bras comme une des conséquences, le manque d’équilibre. La belle célébrité a également souligné que ce n’était pas la seule suite qu’elle présentait.

La perte de cheveux, la peau sèche et le plus inquiétant, la perte de mémoire, ont rejoint les préoccupations de la belle Danna García. Mais malgré le fait que son combat continue toujours, la star a commencé l’année pleine d’espoir et du bon pied, aux côtés de son fils, de sa famille et avec amour en son nom. Toutes nos félicitations!.