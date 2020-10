Les Raiders de Las Vegas ont subi des tests samedi pour voir si des joueurs, des entraîneurs ou du personnel avaient contracté le COVID-19. Les tests sont standard avant un grand match, mais les fans des Raiders expriment leur inquiétude pour l’équipe étant donné que le quart-arrière des New England Patriots, Cam Newton, a été testé positif vendredi. Le dernier départ du MVP de la NFL 2015 avant le test positif était contre les Argent et Noir.

Selon Adam Schefter, Newton est le seul joueur des Patriots à être testé positif au coronavirus avant le match maintenant reporté avec les Chiefs de Kansas City. L’équipe effectue actuellement des tests de masse et serait optimiste quant au manque de propagation. Les Raiders, quant à eux, attendent de voir si des membres de l’équipe seront testés positifs après avoir été en contact avec Newton. Bien que la perte des Patriots ne soit pas la seule source d’infections potentielles.

Des photos et des vidéos ont fait surface mercredi, montrant plusieurs membres des Raiders lors d’un dîner de charité pour la Fondation Darren Waller. Le quart Derek Carr était présent pour le gala, tout comme l’ailier serré Jason Witten. Nathan Peterman, Foster Moreau, Derek Carrier, Zay Jones, Hunter Renfrow et Nevin Lawson étaient également présents et ont aidé à amasser plus de 300 000 $ pour aider les jeunes aux prises avec la toxicomanie et l’alcoolisme. Le but du dîner a suscité des éloges, mais tous les joueurs ont été critiqués en raison du manque de masques visibles sur les photos et les vidéos.

Avec la nouvelle du test positif de Newton, il y a eu de multiples réactions. Certaines personnes ont blâmé les Raiders d’avoir «infecté le quart-arrière» en raison de leurs amendes pour port de masque inapproprié et employé non accrédité dans les vestiaires. D’autres ont adopté une approche différente et ont demandé si des joueurs avaient été testés positifs après avoir affronté Newton lors de la défaite de dimanche. Ces proclamations et questions ont conduit à de multiples arguments sur les réseaux sociaux – bien que certaines personnes aient plaisanté sur la défense des Raiders pratiquant la distanciation sociale pendant le match.

On n’a pas répondu si les Raiders ont “infecté” Newton, et ce ne sera probablement pas le cas. Pour l’instant, les fans de la NFL ne peuvent se concentrer que sur les résultats possibles. Tous les joueurs ont pu tester négatif et organiser un match crucial contre les Buffalo Bills ou plusieurs contributeurs clés pourraient tester positif et rater la bataille “à gagner” dans le désert. L’ailier défensif Maxx Crosby, en particulier, est entré en contact étroit avec Newton en le limogeant deux fois. Cependant, le défenseur de deuxième année avait déjà été testé positif pendant le camp d’entraînement et mis en quarantaine pendant quelques semaines.