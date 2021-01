Lundi, le tout nouvel épisode de Celebrity IOU, l’acteur Rainn Wilson fait tout son possible dans une rénovation rendant hommage à l’ancienne nounou de son fils en donnant vie à son personnage bien-aimé, Dwight Schrute de The Office. Dans l’épisode diffusé le 4 janvier à 21 h HE sur HGTV, Wilson fait équipe avec les experts de l’immobilier et de la rénovation domiciliaire Drew Scott et Jonathan Scott pour surprendre la nounou Leslie avec une rénovation de maison qui change la vie, et PopCulture.com a votre premier regard .

Dans un aperçu du nouvel épisode, Rainn étourdit Drew et Jonathan après son arrivée torse nu et utilisant une hache à deux faces aux côtés d’autres armes médiévales – un célèbre retour à son personnage Dwight Schrute de The Office, dont il a joué pendant neuf saisons. aux côtés de Steve Carell, John Krasinski et Jenna Fischer.

Alors que les stars de Property Brothers aideront Wilson à mettre à jour complètement la maison de Leslie, les deux se retrouvent totalement impressionnés par la méthode de l’acteur. “De toute ma carrière dans la construction, je n’ai jamais vu quelqu’un se présenter; seins nus avec des armes médiévales pour faire une démo”, a déclaré Jonathan, tandis que son jeune jumeau Drew répond: “Peu effrayant, mais génial.”

Dans un communiqué de presse du réseau, Rainn attribue à Leslie non seulement le fait d’être un enseignant et un ami à part entière de son fils, mais aussi une bénédiction pour toute sa famille. Alors que l’ancienne nounou a maintenant trois enfants, les deux familles sont toujours si proches, et très humblement, Wilson a voulu partager sa gratitude de la meilleure façon qu’il sait. “Nous sommes tellement reconnaissants que Leslie ait été dans nos vies et a aidé à élever notre fils”, a déclaré Rainn. «Et nous sommes très heureux de pouvoir lui offrir cette rénovation, grâce aux Property Brothers. J’espère que sa famille l’aime et l’apprécie. Elle a rendu nos vies tellement plus riches.

Dans une interview avec PopCulture le mois dernier, Drew et Jonathan ont révélé que le moment avec Wilson était non seulement hilarant, mais que les deux hommes «mouraient de rire» à cause des manigances de Wilson. Alors que Celebrity IOU continue de délivrer certaines des notes les plus élevées du réseau, les frères ajoutent à quel point la saison 2 est remplie d’émotions, tout comme sa première saison au printemps dernier. “Il y a tellement de plaisir et tellement d’émotion dans chaque histoire”, a déclaré Drew, louant le talent qui a participé à la série cette saison, y compris Wilson, que tout le monde connaît le mieux en tant qu’acteur “hilarant”. “Pour voir le côté émotionnel de lui, et un côté émouvant de lui redonner, c’est une saison pas comme les autres.”

Avec sa première saison en avril dernier sur HGTV et sa deuxième en décembre dernier, Celebrity IOU a sorti une longue liste de stars, Jonathan révélant combien de célébrités avec lesquelles ils parlent actuellement pour la saison 3 les ramèneront au nord de la frontière avec leur terre natale.

“Certaines de ces grandes célébrités à qui nous parlons – parce que j’ai adoré le fait que nous ayons pu filmer l’épisode de Michael Bublé à Vancouver, [but] certaines des autres grandes célébrités auxquelles nous parlons finiraient par nous ramener au Canada, après le COVID. Ce serait donc quelque chose de spécial, aussi, dans les saisons à venir », a déclaré Jonathan, ajoutant que la série était née à cause des stars qui les approchaient.« Nous ne pouvons pas vous le dire pour le moment, mais si vous connaissiez certaines des autres célébrités. nous sommes déjà en discussion avec, il y a certainement des épisodes passionnants à venir. “

Celebrity IOU est diffusé le lundi à 21 h HE sur HGTV; vérifiez vos annonces locales. Pour en savoir plus avec les Property Brothers, Drew et Jonathan Scott, restez à l’écoute des dernières actualités de PopCulture.com!