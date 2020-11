Raison pour laquelle Luis Miguel n’a pas voulu reconnaître son premier enfant | .

La jalousie et l’insécurité sont venues dans la vie du chanteur Luis Miguel, car c’est grâce à cela qu’il doutait que son premier fils était à lui pour ce qui à ce moment-là ne voulait pas admet-le il ne voulait pas non plus donner à son deuxième fils son nom de famille.

Il y a quelque chose que Luis Miguel a toujours détesté au cours de sa carrière artistique et ce sont les questions constantes mal formulées par les journalistes.

Dans son seul mariage, les choses ont commencé de façon idyllique et ses sorties en yacht le long de la côte de Cancun ou lors de promenades à Venise ont été photographiées par les paparazzi, à cette époque tout se passait bien, cependant, quelques temps plus tard, la nouvelle a été publiée. la naissance de votre premier enfant Miguel et jusque-là le déclin de l’amour entre eux commencerait.

Au milieu de ses engagements professionnels, la nouvelle n’a pas été bien accueillie par Luis Miguel, et il a également tenté de vérifier son paternité avec un test d’acide désoxyribonucléique pour écarter tout doute quant à savoir s’il était ou non son fils.

Miguel est venu accompagner sa mère à un moment où “ El Sol ” ne le considérait pas digne de son nom de famille, car l’alarme qui s’est déclenchée après les rumeurs de quelques sorties qu’Aracely Arámbula et l’acteur et compositeur espagnol Naím avaient Thomas, qui était alors l’animateur de l’émission “Où es-tu le cœur?”

Des mois plus tard, je suis venu au monde Daniel, celui qui a le moins de ressemblance physique avec le père, qui conserve une voix digne de la progéniture de deux artistes aussi splendides que professionnels.

Enfin, Luis Miguel a bien décidé d’effacer sa jalousie et de leur donner le patronyme, bien que plusieurs internautes lui demandent de les mettre s’il veut les chercher.

Depuis vos débuts, Luis Miguel et Aracely Ils ont toujours été très suivis par les médias, qui évidemment ne les ont pas laissés se reposer et étaient à l’origine de toutes les activités qu’ils menaient.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est en 2005 qu’Aracely Arámbula a été vue pour la première fois marcher main dans la main avec Luis Miguel dans les rues de Venise et à partir de ce moment, une tempête de rumeurs s’est déchaînée autour du couple qui les hanterait jusqu’à leur séparation, près de cinq ans. des années plus tard.

Malheureusement, dans ce conte de fées, il n’y avait pas de fin heureuse, cependant, si de nombreux hauts et bas, combats et réconciliations étaient présents et même, la rumeur dit qu’il y avait un contrat légal pour mettre l’amour par écrit.

Après cette apparition ensemble, un an s’est écoulé pour que l’actrice annonce sa grossesse avec la chanteuse et c’est ainsi que Miguel, le premier enfant de Luis Miguel, est venu au monde.

En 2009, divers médias ont annoncé que Aracely Arámbula et Luis Miguel Ils avaient mis fin à leur relation, cependant, ils ne nous en ont rien dit et c’est en 2011 qu’elle l’a accusé de ne pas passer du temps avec leurs enfants.

Et pour sa part, “El Sol de México” s’est amusé avec le mannequin Daisy Fuentes, et plus tard il a été vu avec Brittny Gastineau, jusqu’à ce qu’en 2013, l’actrice le poursuive.

Après son divorce, la protagoniste de “La doña” a décidé que le mieux pour ses enfants était de rester en totale intimité jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité et c’est pourquoi elle ne les montre pas sur ses réseaux sociaux.

Aracely Arámbula a participé à des concours de beauté dès son plus jeune âge, plus tard elle est entrée au centre d’éducation artistique de Televisa, et en 1996, elle a eu l’opportunité de jouer dans le feuilleton “Cañaveral de pasiones”.

Son premier antagonisme a été obtenu dans la telenovela “Passionate Grudge”, et plus tard il a fait partie et a obtenu un rôle de premier plan dans “Soñadoras.” Dès lors, son visage est devenu l’un des plus importants de la télévision mexicaine.

