Raison pour laquelle Shakira aurait refusé de chanter avec J Balvin | AP

Selon diverses rumeurs, le chanteur J. Balvin J’ai fait une série de commentaires que la chanteuse colombienne n’aimait pas Shakira Et ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles elle n’aurait peut-être pas voulu chanter avec lui.

Tout semble indiquer que la relation artistique entre Shakira et J Balvin est malheureusement irrémédiablement rompue et selon certaines rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Barranquilla refusé de chanter avec celui de Medellín, qui a officialisé l’invitation.

Et il ne fait aucun doute que c’est dommage, car deux grandes stars latines ne peuvent apparemment pas se combiner en musique.

Il convient de mentionner que la dernière fois qu’ils se sont rencontrés sur scène, c’était le 2 février 2020, lorsque Shakira et Jennifer López ont joué dans la meilleure mi-temps du Super Bowl et que deux chanteurs ont soutenu le spectacle: J Balvin et Bad Bunny, mais malheureusement, quelque chose s’est passé plus tard. .

Selon un influenceur des médias sociaux habitué à répandre des rumeurs sur les artistes, Shakira a subtilement dit non à J Balvin.

Selon une vidéo, l’interprète de “Morado” aurait fait des commentaires malveillants contre le chanteur.

Et c’est qu’apparemment, lors d’une réunion de groupe d’artistes, l’ancien membre de “Black Eyed Peas” “Will.i.am a affirmé avoir beaucoup appris de Shakira, soulignant que la femme de Gérard Piqué est une école qui vous enseigne les étapes un, deux et trois.

C’était là quand un autre participant de la réunion, J. Balvin aurait réfuté les propos de Will.i.am en les commentant.

Bien sûr, puis vous revenez à la première étape. “

Selon l’influenceuse, l’expression de l’artiste colombienne est de qualifier Shakira d ‘”instable”, elle n’a donc pas du tout aimé ce commentaire.

Mais la chose ne s’arrête pas là, puisqu’il y en a encore plus, car un autre compatriote présent à la rencontre est intervenu pour défendre la Barranquilla.

Il s’agit de Maluma, qui aurait objecté: “J Balvin, mon ami, cela ne me semble pas drôle” et rappelons que l’interprète de “Felices los 4” a partagé des productions musicales avec Shakira.

À partir de ce moment, beaucoup de gens ont commencé à se demander pourquoi Balvin avait agi de cette manière et il s’avère que les tensions entre les deux sont anciennes selon les vrais fans des artistes.

Jusqu’à présent, la chanteuse de 43 ans n’a pas commenté les propos présumés de son compatriote mais actuellement en tant qu’ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, elle vit des moments très familiers, puisqu’elle a récemment confirmé l’arrivée d’un nouveau membre: le chien Max Piqué. Mebarak.

D’un autre côté, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, grâce à son haut niveau de ventes, sa polyvalence vocale et son succès mondial, l’a amenée à être décrite par Sony Music et Billboard sous le surnom de «Queen of Latin Pop».

Différents conglomérats médiatiques l’ont considérée comme une icône mondiale de la musique latine, soulignant la grande influence qu’elle a eue sur la scène musicale, depuis ses débuts en 1990 jusqu’à aujourd’hui, influençant l’introduction de plusieurs artistes latins dans le monde pop. Anglo, suite à une carrière artistique de plus de 28 ans.

Tout au long de sa carrière musicale, on estime qu’elle a vendu plus de 75 millions d’albums et de singles, faisant de la chanteuse l’un des artistes les plus vendus de l’histoire.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il a commencé sa carrière musicale en 1991, après avoir signé un contrat avec Sony Music Colombia pour trois albums, après deux tentatives infructueuses en 1991 et 1993, Shakira a fait ses débuts en collaboration avec Luis Fernando Ochoa sur le marché du disque latino-américain en 1995 avec le Album pieds nus.

