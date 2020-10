Raison pour laquelle vous ne devriez pas installer WhatsApp Gold Ne vous y trompez pas! | AP

Tout savoir sur cette nouvelle application WhatsApp Gold et les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas le télécharger alors prenez note car cela vous intéressera sûrement beaucoup, nous parlerons également de ses fonctions et caractéristiques.

Ces derniers jours, un actualisation de l’application WhatsApp, mais beaucoup se demandent maintenant si cette version fonctionne vraiment ou non.

WhatsApp est considéré depuis quelques années comme l’application de messagerie la plus populaire dans la plupart des pays du monde et une mise à jour a récemment été publiée, WhatsApp Gold, qui est la mise à jour supposée et la version améliorée de cette application.

Cette version est censée améliorer et également donner plus de sécurité à vos conversations et vous donner des avantages exclusifs que l’application d’origine n’a pas, cependant, ce n’est qu’un canular.

Cette mise à jour supposée concerne un «cheval de Troie» qui, plus techniquement, est connu sous le nom de malware qui, une fois exécuté, donne un accès à distance au créateur de ce cheval de Troie et peut ainsi accéder à vos informations que vous enregistrez sur votre appareil.

Entre les les fonctions Ce qui promet, ce sont l’envoi de jusqu’à 100 messages simultanés, des vidéoconférences, la possibilité d’ajouter des sujets pour modifier l’application, de ne pas pouvoir être banni, des icônes personnalisables, plus d’emojis et toutes sortes de fonctions que l’application officielle n’a pas et que les utilisateurs demandent plus n’ont pas été accomplis jusqu’à présent.

Un point important est que si vous installez WhatsApp Gold Il se peut que WhatsApp ferme votre compte pour utiliser des applications tierces et que vous couriez également le risque que votre téléphone soit rendu inutile par l’un de ces virus installés avec l’application.

Il est à noter qu’il peut y avoir différents types d’applications qui utilisent ce même nom, chacune avec le type de malware que veulent ses créateurs.

Il ne fait aucun doute que ces dernières années, l’application WhatsApp est devenue très importante pour la communication de millions de personnes à travers le monde, c’est pourquoi chaque année elle fait quelques ajustements afin que les utilisateurs puissent profiter de tout son confort , quelque chose qui ne se produira que dans l’application officielle.

Il est important de noter que l’application qu’ils promeuvent désormais, WhatsApp Gold, Ce n’est même pas dans le magasin d’applications, donc pour pouvoir l’installer, vous devez entrer dans une page Web et avoir au moins un système d’exploitation Android 2.3, en plus d’être installé via un fichier APK en activant l’option “Origines inconnues” dans les paramètres de votre téléphone portable, donc à partir de là, nous pouvons voir que c’est quelque chose qui n’apportera rien de bon.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Malgré tout, cette nouvelle application a été installée par plus de 50 millions de personnes dans le monde car avec sa liste de Caractéristiques Cela attire l’attention de plus d’une personne et cela les fait télécharger, sans savoir auparavant dans quoi ils pourraient tomber.

Fonctionnalités WhatsApp Gold:

Appels vidéo Jusqu’à 100 images à la fois Supprimer les messages après l’envoi Thèmes: bouché: icônes HD personnalisables Plus d’emojis

D’un autre côté, WhatsApp Messenger, selon les données de début 2020, est considéré comme le leader de la messagerie instantanée dans la plupart des pays du monde, dans lequel il dépasse les 2000 millions d’utilisateurs, surpassant d’autres applications telles que Facebook Messenger ou Telegram, entre autres.

Il est à noter que l’application a été lancée en 2009 d’abord pour iOS, et un an plus tard pour Android, cependant, elle est devenue massivement populaire d’environ 2012 à nos jours et en fait, grâce à la quarantaine, de nombreux autres utilisateurs ont été acquis. .

Cela peut vous intéresser: Nouveau moteur de recherche d’autocollants WhatsApp, nous vous expliquons comment l’utiliser