Si vous multipliez deux choses misérables, peuvent-elles créer un monde meilleur? La logique dit non. Mais la politique n’est pas logique. C’est pourquoi le

Le gouvernement espère qu’après Covid et le Brexit, il pourra organiser une réunion de bien-être des présidents et des premiers ministres nouvellement vaccinés

lors d’un brillant sommet des Nations Unies sur le climat. Comme les Jeux olympiques, il a été retardé par rapport à l’année dernière et il est maintenant censé avoir lieu à Glasgow en novembre.

C’est censé être la sortie de la Grande-Bretagne après l’UE, ainsi que la preuve que toutes les discussions faciles sur la reconstruction de mieux après Covid peuvent signifier quelque chose.

Cela pourrait même impressionner le président Biden, dont l’administration semble prête à considérer Boris Johnson comme une gueule de bois mini-moi de Trump, mais pourrait être persuadé du contraire s’il arrive à voir que la Grande-Bretagne n’a jamais poursuivi les États-Unis sur la voie mortelle du scepticisme face au changement climatique. Pour une fois, les rédacteurs de discours du Premier ministre ne manqueront pas de faits lorsqu’ils scénariseront ses fanfaronnades habituelles sur la Grande-Bretagne à la tête du monde.

Pourtant, n’importe où peut accueillir un sommet et partout de Lima à Marrakech l’a fait depuis la COP1 en 1995. Quelle différence cela a-t-il fait? Depuis lors, les émissions mondiales de carbone ont augmenté à peu près autant que pendant toute la période comprise entre 1900 et 1970

L’une des raisons d’espérer que les choses iront mieux cette fois est que la crise climatique semble désormais réelle. Les températures moyennes mondiales sont en hausse. Il en va de même pour les conditions météorologiques extrêmes. Les politiciens sont sous pression.

C’est peut-être la raison pour laquelle la chose à laquelle vous vous attendiez peut-être pendant Covid – un retrait de la préoccupation pour l’environnement alors que les économies s’effondrent et que les emplois disparaissent – ne s’est pas produite. Au moins pas encore. Au lieu de cela, le monde des entreprises prend le changement climatique comme jamais auparavant.

Même des entreprises telles que Trafigura, un négociant pétrolier et minier qui n’est pas le genre de société dont les propriétaires sont susceptibles d’organiser une course amusante pour sauver des dauphins en voie de disparition, ont fixé leurs premiers objectifs de réduction des émissions ce mois-ci.

Alors, qu’est-ce que le gouvernement a prévu pour la COP? Dans un remaniement que vous n’auriez probablement pas remarqué l’autre jour, le secrétaire aux affaires Alok Sharma a été nommé président de la planification de Cop26. Le fait qu’il vient d’être nommé et qu’il soit la troisième personne choisie pour organiser l’événement suggère qu’il pourrait avoir besoin d’aide. Voici donc trois idées.

La première chose que la Grande-Bretagne devrait faire à Glasgow est d’admettre qu’il ne suffit pas de parler d’émissions de carbone. Ils font partie de la crise climatique, mais c’est l’implosion plus large de la biodiversité, la dégradation de nos sols et la pollution de l’approvisionnement en eau qui doivent être triées si l’humanité veut endurer.

Si nous ne sommes obsédés que par le carbone, nous continuerons de nuire au monde naturel. En France, il est prévu d’abattre 1 000 hectares de forêt près de Bordeaux pour faire place à une centrale solaire d’un milliard de dollars. D’une part, nous devons faire pousser des arbres pour stocker le carbone. Avec l’autre, nous les abattons pour produire de l’énergie à faible émission de carbone.

Nous devons joindre tout cela. Si nous cultivions d’une manière différente, par exemple, nous ne stockions pas simplement le carbone dans le sol, comme nous le pourrions. Nous aiderions également à résoudre d’autres problèmes environnementaux.

La deuxième chose que la Grande-Bretagne pourrait faire cette année est d’énoncer une vérité: même notre plan audacieux pour atteindre le zéro net d’ici 2050 ne suffit pas. Il ne couvre que ce qui se passe à l’intérieur de nos frontières et ne compte pas le carbone dans les importations – dans les iPhones fabriqués en Chine mais vendus ici.

Comme le faux sommet sur une crête de montagne, nous pourrions avoir du mal à atteindre le zéro net pour constater que ce n’est pas l’endroit que nous devons atteindre.

Alors, quel est le plan pour faire face à cela? Cela pourrait être la troisième contribution britannique au sommet. Quel que soit notre souhait, le monde ne se mettra jamais d’accord sur un plan climatique unique. Il y aura toujours des échappatoires et des échappatoires et de toute façon, il n’y a pas de brigade de police des Nations Unies pour appliquer les règles.

Nous nous dirigeons également (blâmer Trump et Brexit) vers une ère de tarifs commerciaux et de frontières plus strictes. Nous devrions donc les utiliser pour faire le bien. Les libre-échangistes n’aimeront pas cela, mais qu’en est-il d’une taxe sur le carbone sur nos importations les plus riches en carbone – à commencer par des choses comme le béton et l’acier? Ce serait populaire.

Cela encouragerait une baisse rapide des émissions. Cela pourrait même recueillir des fonds. La COP26 pourrait être le moment où nous reprenons le contrôle de notre climat.