Raisons pour lesquelles l'achat de produits SHEIN est ou n'est pas sûr

Acheter sur la boutique en ligne SHEIN Cela devient de plus en plus courant, cependant, de nombreuses personnes doutent encore de la fiabilité ou non de l’achat, c’est pourquoi nous vous donnerons quelques raisons pour lesquelles vous devriez choisir d’y acheter.

Au cours de l’année dernière, SHEIN a créé une grande sensation avec les achats en ligne et bien plus encore en raison de la quarantaine, en fait, il occupe aujourd’hui les premières positions de Google en termes de mode.

Cependant, comme c’est souvent le cas avec ce type de boutique en ligne, de nombreux utilisateurs remettent en question la fiabilité de SHEIN dans les réseaux sociaux et forums spécialisés.

Malgré les critiques de SHEIN par certains utilisateurs de la boutique en ligne, le site Web est présent dans plus de 220 pays depuis plus de 11 ans et nous mentionnerons certaines des raisons pour lesquelles vous devriez acheter chez SHEIN s’il est fiable. .

Prend en charge PayPal comme mode de paiement

PayPal est sans aucun doute le moyen de paiement le plus sûr qui existe sur Internet et en plus d’avoir un système appelé «Protection de l’acheteur», la société se réserve le droit de rembourser l’argent au client s’il y a eu un problème pendant le processus de paiement. achat, c’est pourquoi votre achat est extrêmement sûr.

Si vous rencontrez des problèmes avec un article défectueux ou ne correspondant pas à la description d’origine jusqu’à des incidents avec l’envoi ou l’état du colis, il sera couvert par la garantie PayPal.

Le paiement par carte de crédit / débit est sécurisé

Outre PayPal, SHEIN Il dispose de son propre mode de paiement avec lequel nous pouvons acheter en magasin par carte de crédit ou de débit.

Ces modes de paiement sont certifiés SSL; Cela signifie que toutes les données envoyées via le formulaire de paiement sont cryptées pour éviter d’être capturées par des attaquants et même par le magasin lui-même.

Et comme si cela ne suffisait pas, le magasin dispose de certificats des différentes entités émettrices: VISA, Master Card, American Express, entre autres.

Il a une garantie de retour et de remboursement

La boutique propose une période d’évolution maximale de 60 jours à compter de la date d’achat du produit en question.

Une fois le produit reçu, le remboursement sera effectué dans les 10 jours à compter de la date de réception dans les bureaux de l’entreprise.

Plusieurs fois, nous pensons que parce que ce sont des vêtements chinois, ils seront de mauvaise qualité, cependant, dans ce même pays, c’est là que d’autres marques produisent également leurs vêtements et en termes de qualité, c’est très similaire aux magasins de mode rapide que nous connaissons bien, tels comme Bershka, Forever 21, Stradivarius et même Zara.

Si vous passez votre commande dans SHEIN Avec une expédition normale, il faut jusqu’à 2 ou 3 semaines pour atteindre le Mexique, donc le conseil que nous pouvons vous donner est de vous réunir avec plusieurs amis, de passer votre commande ensemble et d’atteindre le tarif de la livraison express gratuite, afin que vos vêtements arrivent dans une semaine et qu’ils ne paient pas. Livraison.

L’un des grands avantages des achats chez SHEIN est que vous avez toujours rabais Et vous pouvez également utiliser ceux de certains influenceurs sur les réseaux sociaux, où avec la majorité vous aurez 15% du total de votre achat, sans minimum d’achat.

Un point très important et qui est également essentiel pour avoir un achat sécurisé, est de créer votre compte SHEIN, ce qui est vraiment simple, car il suffit de cliquer sur «s’inscrire / se connecter» et cette option se trouve sur l’écran principal du site en haut à droite et après cela, suivez ces quelques-unes de ces instructions:

Vous serez redirigé vers une page, connectez-vous pour vous inscrire. Pour vous inscrire, il vous suffit de saisir votre email et de choisir un mot de passe. Vous pouvez également vous inscrire en redirigeant votre compte Facebook.

