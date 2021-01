Cependant, Southampton a confirmé la veille du Nouvel An que Hasenhuttl – qui a immédiatement commencé à s’isoler – avait été autorisé à reprendre ses fonctions au terrain d’entraînement du club Staplewood Campus à partir de vendredi.

Dans une déclaration publiée via leur site Web officiel, Southampton a expliqué que l’épouse de Hasenhuttl avait renvoyé un test de coronavirus positif sans ressentir de symptômes le 28 décembre, ce résultat étant examiné et signalé comme un faux positif potentiel.

Les Saints ont déclaré que tout le monde dans la maison de Hasenhuttl avait depuis renvoyé des résultats négatifs au cours de deux séries de tests supplémentaires, les 29 et 31 décembre.

“Sous la direction de l’équipe médicale de Southampton et du conseiller médical de la Premier League, nous sommes maintenant convaincus que le test initial était un faux positif et Ralph a maintenant été autorisé à retourner à Staplewood et à s’entraîner à partir du 1er janvier”, indique le communiqué de Southampton. .

«Le club tient à préciser que nous soutenons pleinement les protocoles et les règlements qui ont conduit Ralph à s’auto-isoler et que nous les considérons comme vitaux pour maintenir tout le monde impliqué dans notre club, notre communauté et notre jeu dans un environnement sûr.

Southampton est tombé à la neuvième place après une série de quatre matchs sans victoire en Premier League qui comprenait des matchs nuls avec Arsenal, Fulham et West Ham et une défaite contre Manchester City, à trois points des quatre premiers et sept à la dérive du rythme du titre.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.