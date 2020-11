Et les nouvelles d’aujourd’hui sont une victoire pour notre campagne concertée visant à amener le gouvernement à ouvrir à nouveau les portes du stade aux supporters.

Jusqu’à 4 000 fans seront autorisés à participer à des événements sportifs en plein air à la fin du verrouillage national.

Les sports-spectacles en plein air seront autorisés dans les zones de niveau 1 et 2, peut-être dès la semaine lorsque le dernier verrouillage national prendra fin le 2 décembre.

Dans les zones de niveau 1, cela signifie une taille de foule maximale de 50% d’occupation du stade ou de 4 000 spectateurs – selon le nombre le plus petit.

en relation

Au niveau 2, ce sera 50 pour cent de la capacité ou 2 000 – selon le nombre le plus petit. À l’intérieur, il y aura une limite de 1000 dans les deux niveaux 1 et 2.

Au niveau 3, les fans ne pourront toujours pas regarder leurs équipes en direct.

Une grande partie de la frustration ressentie par les partisans a été le sentiment qu’ils ont été traités injustement.

Comme Wright l’a dit en écrivant exclusivement pour le Standard le mois dernier: «Ils ne donnent même pas une chance au football. Et pourtant, en même temps, 3000 personnes peuvent s’asseoir à l’intérieur du Royal Albert Hall. Cela n’a aucun sens pour moi.

«Comment peut-il être plus sûr à l’intérieur qu’à l’extérieur sur un terrain de football quand il y a beaucoup de distance entre les gens? Il est évident que les fans de football sont traités différemment des amateurs de théâtre ou de ballet. Cela doit changer.

Boris Johnson donne son feu vert aux spectateurs des niveaux 1 et 2 dans les théâtres, les salles de concert et les stades sportifs

Une entreprise spécialisée dans la gestion des foules, ONHYS, a affirmé que jusqu’à 38 000 personnes pourraient être hébergées à Wembley.

Leur directeur général, Sébastien Paris, a déclaré au Standard: «La technologie est un moyen de réaliser quelque chose. Ce n’est pas une solution miracle. Nous avons une nouvelle technologie qui pourrait changer la façon dont nous prenons des décisions mais, à la fin, les décideurs doivent prendre les décisions. Mais prendre une décision avec de bons indicateurs est mieux que de prendre uniquement des statistiques globales.

«Je pense qu’il est temps de prendre de meilleures décisions, davantage fondées sur une analyse scientifique et plus contextuelles à la situation.»

La Bundesliga a ouvert la voie dans sa gestion du Covid-19 en tant que première des grandes ligues européennes à revenir à l’action – puis en montrant comment les supporters pouvaient retourner sur les lieux dans un environnement sûr.

Leur directeur général, Robert Klein, a déclaré qu’il était là pour le Royaume-Uni si nous voulions son aide.

«Tout ce que nous avons fait se trouve sur notre site Web et nous partagerons volontiers toutes les expériences individuelles. La Premier League se porte plutôt bien.

«Les fans sont la prochaine étape et j’espère juste qu’ils pourront venir le plus tôt possible, là où la santé peut être la priorité et le risque est aussi faible que possible.»

L’annonce d’aujourd’hui est la première étape vers le retour du football à quelque chose comme la normalité et pour enfin RETIRER LES FANS.