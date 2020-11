“

Chacun a sa propre façon de le gérer. Alors pour moi, je m’assois et je pleure. Beaucoup. Et utiliser beaucoup de tissus. Divina De Campo, assise sur un canapé en cuir moelleux en kimono, filets de pêche et talons, parle de chagrin. Elle fait partie des participants à un nouveau projet du photographe Rankin, en association avec la société mutuelle de vie, de retraite et d’investissement Royal London, pour explorer la mort et la perte.

L’exposition, consultable en ligne, comprend des photographies de Rankin dans lesquelles les modèles sont photographiés tenant des images de leurs proches perdus, et se tiennent devant un écran sur lequel ces images sont projetées, pour donner l’impression d’être dans la scène ensemble. . Il y a aussi un court métrage à côté de chaque image, dans lequel les modèles parlent de leur perte. Avec De Campo et d’autres, il y a Konnie Huq, qui a perdu sa mère en raison d’une démence précoce qui a été déclenchée par la mort du père de Huq d’un cancer de la prostate en 2014; Ashley Walters à la mort de son ancien père; Doreen et Stuart Lawrence, parents de Stephen; et la star de Love Island Malin Andersson, qui a perdu sa mère et sa petite fille (nommée Consy, du nom de sa grand-mère) à deux ans d’intervalle.

Rankin espère que l’émission aidera les autres à parler de leur chagrin.

Divina De Campo parle de la perte de son beau-père à l’exposition Rankin ‘Lost for Words’

«J’ai perdu mes parents il y a 15 ans et je n’étais tellement pas préparé à tout cela», dit-il. «Je ne suis pas préparé à ce que ma mère tombe malade, pas préparé pour les conversations que nous aurions dû avoir – mes parents sont écossais et très terre-à-terre, mais nous n’en avons pas parlé. Ils ne semblaient pas vouloir, et nous, moi et ma sœur, n’avions pas vraiment la capacité de le faire. Puis, dit-il, «quand ils sont morts, c’était comme perdre tout. Les gens disent que c’est comme perdre le toit, mais c’était comme perdre toute la maison. Je n’avais aucune préparation pour le chagrin. J’avais peur de la mort.

Il a depuis réalisé un certain nombre de projets axés sur le sujet de la mort, «et dans le processus, il m’est venu à l’esprit que c’est un tabou énorme pour les gens», dit-il. Puis cette année, avant la crise de Covid, Royal London – qui a débuté en 1861 en tant que compagnie d’assurance pour couvrir les frais des funérailles des pauvres et soutient les organismes de bienfaisance qui contribuent à la pauvreté funéraire – l’a approché pour créer un projet visant à “ amener les gens à réfléchir à la coût de la mort, avoir un testament, toutes ces choses qui sont vraiment importantes auxquelles vous ne pensez pas vraiment », dit Rankin. Une fois la pandémie déclenchée, il est soudainement devenu douloureusement clair que, loin d’être inapproprié, elle était plus que jamais nécessaire.

«J’ai rencontré cette incroyable infirmière de l’un des hôpitaux Nightingale, juste après la fin du verrouillage alors que je travaillais sur un autre projet, et l’un des membres de l’équipe a dit:« N’est-ce pas génial que l’hôpital ne soit pas plein? Et elle a dit ‘écoute, tu ne devrais pas y penser comme ça. Vous devriez penser aux gens que nous avons perdus, les chiffres rempliraient un stade de football. Alors imaginez un stade de football rempli de frères, tantes, oncles, mamans et papas, filles – c’est ce que c’est. Et ça a frappé à la maison, c’est en fait fou. “

Ashley Walters parle de la perte de son père lors de l’exposition Rankin ‘Lost for Words’

Il espère également que le projet encouragera les gens à avoir des conversations sur la mort avant de perdre leurs proches. «J’avais vraiment l’impression que cela pouvait être un bon moyen de faire en sorte que les gens en parlent, et de se faire une idée sur le fait qu’il n’y a rien de mal à en parler», dit-il, bien qu’il soit très conscient que ce n’est pas facile pour tout le monde, pas même le sien. famille.

«Ma femme n’en parlera pas du tout avec moi, mais j’ai fait un testament, j’ai fait toute la planification nécessaire pour elle. Mais elle ne peut pas non plus briser le tabou, c’est grand. Et il n’y a rien de mal à cela, je ne dis pas que vous devez en parler, mais c’est super d’en parler si vous le pouvez.

Pour les personnes dont les amis sont en deuil, il a un conseil: «Ne marchez pas autour des gens sur des œufs, ils ont besoin de vivre leur vie et d’avoir la normalité. Soyez là pour eux, mais essayez de les aider, faites-les rire. Ne dites pas «que puis-je faire pour vous», c’est juste leur imposer un fardeau », dit-il. «Konnie Huq a dit quelque chose de vraiment drôle – pensez à envoyer des fleurs parce que les fleurs meurent très vite. C’est juste un rappel de la mort! Il s’agit de s’y pencher et de suggérer des choses – offrir de faire ses courses, offrir de faire sa lessive. Dites “Je pensais que je pourrais faire ça pour vous, oui ou non?”, Plutôt que de devoir trouver une idée. ” Je lui dis qu’un de mes amis m’a envoyé un autre copain en deuil un côté de saumon pour qu’elle n’ait pas à cuisiner, ce qui s’est remarquablement bien passé.

«Plus c’est ridicule, pratique ou drôle, cela peut rendre les choses un peu plus légères», reconnaît-il. L’essentiel est de ne pas juger. «Je n’ai pas pleuré pendant sept bons mois [after my parents died], puis j’ai fait un rêve, je me suis réveillé et je pleurais. Ce n’est pas simple. L’une des choses les plus importantes que j’ai apprises, c’est que ça va. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pleurer.

Lost for Words: Une exposition du Royal London en collaboration avec Rankin pour ouvrir la conversation autour de la mort peut être consultée ici