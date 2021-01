UNE

t au moins 70 chiens sont morts et 80 sont tombés malades aux États-Unis après avoir mangé une marque de produits pour pieds d’animaux.

Le fabricant américain Midwestern Pet Foods, basé dans l’Indiana, a déclaré qu’il rappelait sa marque Sportmix, ainsi que d’autres étiquettes.

Les tests ont montré que la nourriture contenait des niveaux «potentiellement mortels» d’aflatoxines – un sous-produit de moisissure qui pousse sur le maïs et d’autres céréales, selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Selon la FDA, les animaux souffrant d’intoxication à l’aflatoxine peuvent présenter des symptômes tels qu’une perte d’appétit, des vomissements et / ou de la diarrhée.

Dans les cas graves, cette toxicité peut être mortelle. Dans d’autres cas, les animaux peuvent souffrir de lésions hépatiques mais ne présentent aucun symptôme.

L’agence a déclaré dans un communiqué: “Au 11 janvier 2021, la FDA a connaissance de plus de 70 animaux de compagnie qui sont morts et de plus de 80 animaux de compagnie qui sont malades après avoir mangé de la nourriture pour animaux Sportmix.”

Il a ajouté: «Tous ces cas n’ont pas été officiellement confirmés comme empoisonnement à l’aflatoxine par des tests de laboratoire ou un examen des dossiers vétérinaires. Ce nombre est approximatif et peut ne pas refléter le nombre total d’animaux affectés. “

L’agence a déclaré que des enquêtes étaient en cours «et que la portée de ce rappel pourrait s’étendre à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles».

Midwestern Pet Foods a initialement rappelé certains de ses produits Sportmix en décembre à la suite de la mort d’au moins 28 chiens, a rapporté la FDA.

Plusieurs échantillons des aliments ont été testés par le ministère de l’Agriculture du Missouri qui a trouvé des niveaux élevés d’aflatoxines.

Le 11 janvier, après la découverte de nouveaux décès, le rappel a été élargi pour inclure tous les aliments contenant du maïs et fabriqués dans l’usine d’Oklahoma de la société, avec une date d’expiration au plus tard le 9 juillet 2022.

Midwestern a déclaré que le rappel de produits incluait désormais les aliments secs pour chiens et chats Sportmix, Pro Pac Originals, Splash, Sportstrail et Nunn Better.

“Nous continuons un examen approfondi de nos installations et pratiques en pleine coopération avec la FDA dans un effort pour mieux servir nos clients et les parents d’animaux qui nous ont fait confiance”, a déclaré la société dans un communiqué.

L’entreprise familiale, fondée en 1926, a déclaré qu’elle n’avait jamais eu à rappeler un produit auparavant.