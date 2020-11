La marque de maison intelligente d’Amazon Ring a lancé un rappel pour environ 350000 de ses sonnettes vidéo de deuxième génération vendues aux États-Unis en raison de problèmes d’incendie et de brûlure. Selon un avis publié par la US Consumer Product Safety Commission, Ring a reçu 23 rapports de sonnettes s’enflammant et causant des dommages matériels mineurs, et huit rapports de brûlures mineures. Le site de Ring indique que les sonnettes affectées n’ont pas besoin d’être retournées, mais que les utilisateurs doivent suivre leurs instructions mises à jour.

Bien que Ring dise qu’il n’y a aucun risque si la sonnette est installée correctement, le CPSC note que l’appareil peut surchauffer si les mauvaises vis sont utilisées. Ring dit avoir reçu 85 rapports d’incidents de personnes utilisant des vis incorrectes qui pourraient endommager la batterie de la sonnette. Ring a publié un ensemble d’instructions mis à jour pour sa sonnette vidéo, qui avertit spécifiquement les utilisateurs de ne pas utiliser de vis autres que les «vis de sécurité intelligentes» pour fixer la sonnette vidéo au support.

Le manuel de Ring met en évidence le danger d’utiliser les mauvaises vis lors de l’installation. Image: Anneau

«Les clients n’ont pas besoin de retourner leurs appareils», a déclaré Ring à CNET dans un communiqué, «Nous avons et continuons de travailler en coopération avec le CPSC sur ce problème et avons contacté les clients qui ont acheté une Ring Video Doorbell (2e génération) pour nous assurer qu’ils ont reçu le manuel d’utilisation mis à jour et suivez les instructions d’installation de l’appareil. »

Les sonnettes spécifiques concernées sont les sonnettes vidéo de 2e génération vendues cette année entre juin et octobre pour environ 100 $ avec le numéro de modèle 5UM5E. Vous pouvez saisir le numéro de série de votre appareil sur le site Web de Ring pour voir si votre sonnette est affectée. Bien que Ring ne le dise pas explicitement, les propriétaires qui ont déjà installé leurs sonnettes Ring de 2e génération de manière incorrecte avec les mauvaises vis doivent contacter le service client. Nous avons contacté Ring pour obtenir des éclaircissements et mettrons à jour cet article si nous obtenons une réponse.