Souvenez-vous de Miss Univers, Maribel Guardia partage sa vie a changé

Maribel Guardia a réussi à consolider une carrière réussie dans le monde de la musique et de la télévision, qui lui a valu de nombreux prix, et, bien qu’elle soit aussi mexicaine dans l’âme que tout le monde, la talentueuse actrice et chanteuse de 61 ans est née en Costa Rica et les premiers pas dans le monde du mannequinat et du divertissement les ont menés dans son pays natal.

Clairement, le succès qu’elle a obtenu a été atteint, comme elle l’a mentionné dans son dernier post Instagram, après avoir participé à Miss Univers 1978Eh bien, après ce concours, et parce que son partenaire avait des problèmes de santé, c’est elle-même qui a participé au concours Miss Monde, et venant de ce voyage, elle a complètement changé sa vie.

Étant actuellement l’une des personnalités publiques les plus aimées et admirées du public mexicain, nous résumerons son passage à travers le concours de beauté et comment il a commencé sa carrière artistique réussie.

Au Costa Rica, elle a remporté le concours national de beauté, éblouissant le jury non seulement par ses beaux traits, mais par son intelligence et sa capacité à dominer la scène avec la plus grande sécurité et sérénité possible.

Ce concours lui a donné l’opportunité de franchir le pas qui allait changer sa vie à jamais, c’est vrai, de participer à la Miss Univers de 1978 tenue à Acapulco, en participant avec le groupe de son pays natal, le Costa Rica, il a gagné le cœur de milliers de personnes. .

Et, bien qu’il n’ait pas été classé parmi les demi-finalistes, il a brillé de sa propre lumière et a remporté un prix encore meilleur que la couronne universelle, car il a volé l’affection du public, poussant d’importants producteurs de télévision à le regarder. .

Après des semaines de compétition, bien qu’elle ait été l’une des favorites du public et la chérie de la presse, le jury n’a pas inclus la Costaricaine dans le top 15 et a choisi comme lauréate Miss Afrique du Sud, Margaret Gardiner, qui a reçu la couronne de la ancienne Miss Univers de Trinité-et-Tobago, Janelle Commissiong… mais cela ne représentait aucun obstacle pour la carrière de Maribel, qui était sur le point de commencer.

Maribel a été choisie comme Miss Photogenic, tout est normal jusqu’ici, ce à quoi l’actrice ne s’attendait pas, c’est que son partenaire qui devait assister au concours soit devenu incapable et les autorités correspondantes l’ont contactée pour la représenter à sa place.

De même, après avoir représenté son pays dans Miss Monde, où elle était l’une des demi-finalistes, le producteur de Televisa Sergio Bustamante lui a proposé de commencer une carrière à la télévision et elle a accepté l’offre.

À partir de ce moment, les portes du Mexique se sont ouvertes pour Maribel professionnellement, étudiant le théâtre et le chant au Televisa Artistic Education Center, qui portait le nom EÓN, comme mentionné par Guardia dans son post Instagram, de Cette fois, il est devenu l’une des stars les plus recherchées des années 80 et 90.

Depuis lors, la belle costaricaine a volé le cœur et l’admiration totale des Mexicains et des Latinos en général, qui admirent non seulement sa beauté mais aussi son énorme simplicité, son charisme et son talent.

Au fil des ans, elle a participé à plus de 16 feuilletons, a été animatrice de télévision, actrice de cinéma et de théâtre … et ce qui continue de surprendre ses fans, en plus de son énorme talent, c’est l’éternelle jeunesse de l’artiste. .

Eh bien, elle se montre toujours la plus énergique et avec la meilleure attitude possible, en plus de cela, sa silhouette d’impact fait que tous les yeux se concentrent sur elle, attirant les plus grands soupirs de ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

Dans le lien suivant, nous vous montrerons le concours qui a donné à Maribel la renommée et le succès qu’elle a aujourd’hui, plus précisément vers 15h30, vous la verrez très sûre d’elle-même, se présentant au public, à ce moment-là, elle n’avait aucune idée quelle serait sa carrière.