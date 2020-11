M

Le rappeur Pa Salieu a déclaré que sa mère l'avait inspiré et encouragé à «redonner» au cours de sa carrière.

L’étoile montante, dont le premier morceau Frontline est sorti début 2020, a déclaré que sa mère était «fière» de sa carrière grandissante – affirmant que son altruisme et son éthique de travail avaient inspiré sa façon de travailler.

S’exprimant dans l’édition d’hiver du magazine Dazed, Salieu, 22 ans, qui a récemment déménagé à Londres depuis sa ville natale de Coventry dans les Midlands, a déclaré: «Elle est [proud of him]. Elle n’était pas dans la musique, mais (elle est dans) ce que je vise.

«C’est une femme bien, mec. C’est une femme bien. Elle vient de donner et de donner toute ma vie, et personne ne lui a jamais rendu. Elle ne sait pas comment dire non, tout comme ma grand-mère. C’est pourquoi je veux redonner.

Pa Salieu dans Dazed

Le rappeur, qui est né à Slough mais a passé un certain nombre d’années en tant qu’enfant vivant en Gambie, a ajouté: «Je veux construire des écoles chez moi en Gambie. Mon grand-père a construit une madrasa [Islamic college]; moi et mon cousin avons été les premiers à y aller et maintenant il y a environ 600 étudiants.

“Alors je vois ça et je me dis:” OK, c’est ce que ma famille a fait. Maintenant, j’ai une chance. ” Ce truc qui se passe avec moi en ce moment, c’est une porte d’entrée. Je n’ai pas l’impression d’en avoir assez fait encore, je ne suis pas loin de construire mon école, mais je dois le faire. “

«Mon père a travaillé dans des usines presque toute sa vie et ma mère fait le ménage et tout ça; ils ont tous les deux travaillé si dur, et cet état d’esprit bourreau de travail des parents immigrés, ça transcende, ça déteint sur votre enfant, c’est malade », dit-il.

Pa Salieu

«J’ai travaillé sur ma nouvelle mixtape [Send Them to Coventry]; c’est un vrai mélange de sons, ce n’est pas comme une mixtape normale. C’est un petit album, tu as une entrée dans qui je suis, il y a beaucoup de flux parce que tu vois, je n’ai pas de genre. J’ai été coincé pendant la majeure partie de ma vie, donc je ne vais pas laisser cela se produire avec quelque chose que j’aime, avec quelque chose que je peux contrôler.

À la fin de l’année dernière, le rappeur a reçu une balle dans la tête dans le centre de Coventry – mais s’est complètement rétabli.

Il a déclaré à propos de l’incident: «Je savais que je n’allais pas mourir. Croyez-moi. On m’a tiré dessus. J’ai été poignardé. Mais ça n’a jamais été touché, tu sais? C’était effrayant, je me sentais bizarre mais je savais que je n’allais pas mourir.

