Les investisseurs ont fait un bond en arrière dans les actions des compagnies aériennes aujourd’hui après qu’une percée tant attendue sur les tests de Covid-19 pour les passagers a remonté le moral du secteur.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré hier soir que les personnes arrivant en Angleterre seraient en mesure de réduire leur période de quarantaine jusqu’à deux tiers à la réception d’un Covid-19 négatif après cinq jours d’isolement.

Alors que les passagers devront financer eux-mêmes le coût d’un test privé, le lancement du dispositif pour les arrivées internationales à partir du 15 décembre a été considéré comme un pas dans la bonne direction.

Le propriétaire de British Airways International Airlines Group a ajouté 8,4p à 174,9p dans l’indice FTSE 100, tandis que les actions du transporteur à bas prix easyJet et du géant des vacances TUI ont bondi de 9% et 6% respectivement, en hausse de 46,4p à 518,2p et de 50,6p à 830p en le FTSE 250.

Leurs progrès ont représenté un nouvel élan dans ce qui est désormais connu sous le nom de «réouverture du commerce», les valeurs de loisirs continuant également de bénéficier de la mise à jour positive d’hier sur le vaccin Oxford d’AstraZeneca.

Le groupe d’hôtels Premier Inn Whitbread a ajouté 137p à 3218p et l’activité cinémas Cineworld a ajouté 3,68p à 58,98p après l’annonce de la restructuration de sa dette lundi.

Les géants des produits de base, dont Anglo American et BP, étaient également plus de 2% plus forts, le sentiment général étant amplifié par le soulagement que l’administration de Donald Trump coopère avec l’équipe de transition de Joe Biden.

L’indice FTSE 100 a augmenté de 55,61 points à 6 389,45 et l’indice FTSE 250 axé sur le marché intérieur s’est amélioré de près de 1% ou 169,97 points à 19 752,32.

Les élévateurs de deuxième niveau comprenaient le fabricant de sandwichs Greencore – en hausse de 3,6 p à 122,4 p – après que son bilan ait été renforcé par un placement et une souscription d’actions de 90 millions de livres sterling avec une réduction de 5,7% par rapport au prix de la nuit dernière.

L’une des performances les plus marquantes de la session est venue de l’entreprise d’emballage cadeau et de papeterie IG Design, qui a bondi de 40p à 572p. Le groupe a déclaré que le commerce avait été plus fort que prévu pendant Covid-19, car les familles marquaient des occasions spéciales ou adoptaient des activités à domicile telles que la couture ou l’artisanat. Les revenus du premier semestre ont bondi de 41% pour une hausse de 16% des bénéfices ajustés.