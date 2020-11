UNE

La semaine euphorique pour les marchés s’est arrêtée vendredi matin alors que les inquiétudes désormais familières concernant le Brexit et la hausse des taux d’infection à Covid-19 en Europe sont revenues pour faire baisser les actions.

L’indice FTSE 100 a chuté de 15,4 points à 6332,72, mais reste 13% plus élevé ce mois-ci grâce à l’impulsion de la percée du vaccin Pfizer de lundi. Une flambée mondiale des cas de Covid-19 a compensé une partie de l’exubérance, les investisseurs réalisant que le vaccin ne viendra pas assez tôt pour entamer la deuxième vague.

Les départs imminents des architectes Vote Leave Dominic Cummings et Lee Cain et un rapport du Financial Times selon lequel le négociateur du Brexit David Frost avait également envisagé de démissionner ont suscité de nouvelles inquiétudes quant à la signature d’un accord commercial avec l’UE.

Le sentiment plus faible a exercé une pression sur divers secteurs, le détaillant Next ayant chuté de 156 pence à 6674 pence après la divulgation hier soir que le PDG de longue date, Simon Wolfson, avait vendu plus de 10 millions de livres d’actions de la société. Le spécialiste des arthroplasties du genou et de la hanche Smith & Nephew a chuté de 38p à 1488p alors que les hôpitaux se remplissant de patients Covid-19 menacent de perturber les taux de chirurgie élective.

Les nouvelles sur les vaccins continuent de gâcher les efforts visant à trouver la juste valeur des actions Rolls-Royce. Le géant des moteurs était en hausse de 4p à 94p, après avoir chuté de 8p hier le jour où il a renforcé son bilan avec une émission de droits fortement décotée.

La meilleure estimation d’aujourd’hui des analystes de Jefferies est que les actions valent 110 pence.

Les analystes de Peel Hunt se sont également penchés sur le potentiel du vaccin à stimuler davantage l’intérêt des fusions et acquisitions de la part d’acheteurs étrangers et privés sur le marché «sous-évalué» de Londres. Ils ont déclaré: «Les acquéreurs peuvent désormais avoir une vision à plus long terme des entreprises touchées par la pandémie.» RSA Insurance est l’une des six offres déjà en cours pour les entreprises du FTSE 250, qui a augmenté de 5,6 pence à 656 pence après qu’Intact Financial du Canada a déclaré avoir mis en place un financement pour une prise de contrôle conjointe de 7,2 milliards de livres sterling avec le danois Tryg.

Ailleurs, un nouveau fonds musical créé pour acheter des morceaux classiques d’artistes tels que les Beatles, les Rolling Stones, Kiss et Katy Perry a fait ses débuts. Round Hill Music Royalty Fund suit les traces de Hipgnosis Song Fund, qui a ajouté aujourd’hui un centime à 118p dans l’indice FTSE 250 après avoir acheté une part de 50% du catalogue de la légende américaine du funk Rick James.

Bilby, négocié par l’AIM, qui fournit des installations de gaz et d’électricité et des travaux de construction généraux pour les collectivités locales et les associations de logement à Londres et dans le sud-est, a annoncé une hausse de 54% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents en rattrapant son retard. sur le travail retardé par Covid-19.

Le bénéfice semestriel de 1,5 million de livres sterling était inférieur à 2,1 millions de livres sterling en 2019, mais en ligne avec les attentes du conseil. Les actions étaient 1,2p moins chères à 25,4p, après avoir récemment retrouvé leur meilleur niveau depuis janvier.