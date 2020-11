E

tout le monde avait les yeux rivés sur la bataille entre Joe Biden et Donald Trump mercredi. Mais plus près de chez eux, les investisseurs surveillaient également et entassaient certaines entreprises cotées à Londres qui annonçaient de bonnes nouvelles, ce qui s’est senti rare ces derniers temps.

L’indice de premier ordre a connu un départ volatil ce matin au milieu de l’incertitude sur les résultats des élections américaines, il a glissé avant de remonter de 16,74 points à 5803,51.

Un certain nombre d’investisseurs se sont concentrés sur les mises à jour non électorales, le géant de l’emballage Smurfit Kappa étant l’un des plus gros élévateurs du FTSE 100.

Les actions de Smurfit Kappa se sont améliorées de 96p à 3190p après avoir déclaré que sa performance au troisième trimestre était en avance sur les attentes.

L’entreprise est fortement orientée vers les clients FMCG (biens de consommation à évolution rapide), et Smurfit Kappa a déclaré aujourd’hui qu’elle était «bien positionnée pour améliorer notre croissance grâce aux tendances accélérées du commerce électronique, aux emballages innovants et à la demande accrue des consommateurs pour des emballages durables». Il recommande un dividende.

Ocado a amélioré 71p à 2501p après que M&S, son principal fournisseur d’épicerie, ait déclaré que le rapprochement qui avait commencé en septembre avait bien démarré.

Passons au FTSE 250, en hausse de 64,29 points à 17555,99, et la société de construction Morgan Sindall était en demande.

Le constructeur de «super-égouts» Morgan Sindall, qui travaille sur une partie du tunnel Thames Tideway, a déclaré qu’il prévoyait de livrer une performance annuelle «légèrement supérieure» à l’extrémité supérieure de la fourchette de prévisions précédente de 50 à 60 millions de livres sterling. . Les actions de la société ont augmenté de 63,21 pence, soit plus de 5%, à 1227,1 pence.

Le patron de Morgan Sindall, John Morgan, a salué la déclaration du Premier ministre selon laquelle les activités de construction devraient se poursuivre grâce aux nouvelles restrictions de verrouillage en Angleterre pour novembre. Il a déclaré: «Nous prévoyons de fonctionner en toute sécurité partout avec un impact minimal.

Une autre hausse sur le FTSE 250 était le prêteur à domicile Provident Financial, en hausse de 5p à 238,4p. La société, qui prête à un certain nombre de consommateurs non desservis par les banques de High Street, a déclaré que sa performance au troisième trimestre était conforme aux attentes de la direction.

La société cotée à l’AIM, Escape Hunt, a déclaré aujourd’hui qu’il était «frustrant» que ses sites devront fermer pour le deuxième verrouillage.

Mais Richard Harpham, le patron de l’exploitant des salles d’évasion, a déclaré que les échanges récents donnent au groupe l’optimisme par rapport à sa stratégie commerciale et à sa capacité à se rétablir une fois les restrictions de verrouillage levées.

Le chiffre d’affaires de la semaine commençant le 26 octobre, qui coïncidait avec le semestre, y compris les ventes de nouveaux sites et de produits numériques, était de 25% en avance sur la même période de l’année dernière. Les actions se sont améliorées de 1,5 p à 11 p.