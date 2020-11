UNE

La grande semaine pour les actions de Vodafone a continué à prendre forme aujourd’hui alors que les investisseurs ont eu leur premier aperçu de l’activité des antennes téléphoniques qui devrait être vendue l’année prochaine.

L’opération tentaculaire Vantage Towers, qui pourrait être évaluée à environ 14 milliards de livres sterling lorsque l’introduction en bourse aura lieu à Francfort, devrait être attrayante pour les institutions en tant que jeu sur le déploiement de la 5G en Europe.

Il dispose d’un réseau de 68 000 sites dans neuf pays, avec une ou deux positions de marché sur tous ses territoires sauf un.

Une journée sur les marchés des capitaux organisée par le PDG de Towers, Vivek Badrinath, a souligné aujourd’hui le potentiel de génération de revenus de la nouvelle société, avec un ratio de distribution promis de 60% du flux de trésorerie disponible. Badrinath a déclaré: «Le potentiel de croissance dans le secteur des tours est alimenté par l’exigence de données ainsi que par le déploiement de la technologie 5G et par de nouvelles et plus larges obligations de couverture réseau à travers l’Europe. Ces facteurs augmenteront le nombre de locataires qui louent des espaces sur nos tours. »

Les actions de Vodafone ont encore chuté de 3% ou 4p à 123,8p aujourd’hui, après avoir fortement rebondi ces derniers jours grâce aux nouvelles positives des vaccins qui ont soulevé le marché dans son ensemble. Hier, le géant de la téléphonie mobile a annoncé un acompte sur dividende de 4,5 cents par action après une performance semestrielle résiliente face à la perturbation de ses revenus de roaming.

Vodafone a été le plus gros recul de l’indice FTSE 100, qui a chuté de 28,8 points à 6393 alors que le coup de pouce de la percée du vaccin de lundi par Moderna s’est rapidement estompé.

Parmi les élévateurs de haut vol, le Scottish Mortgage Investment Trust a ajouté 11p à 1034p après des rendements plus importants de sa participation dans Tesla, qui a été admise hier dans le S&P 500.

Les actions de la société de vérification de crédit Experian ont progressé de 5p à 3 000p après que les revenus du deuxième trimestre aient atteint le sommet des attentes grâce à une forte demande en Amérique du Nord et au Brésil.

L’indice FTSE 250 est resté inchangé à 19 607,61, le constructeur automobile de luxe Aston Martin Lagonda étant le plus grand riser après une hausse de 3,3 p à 73,5 p. Telecom Plus, qui opère sous le nom de Utility Warehouse, a amélioré de 36 pence à 1402 pence, car elle a enregistré des bénéfices légèrement meilleurs au cours du semestre et a déclaré avoir connu un retour à la croissance de la clientèle au second semestre.