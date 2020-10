M

INING, les actions de la consommation et de la santé arrivent en tête d’une nouvelle liste d’actions jugées susceptibles d’avoir payé des dividendes d’ici la mi-2021, alors que certaines parties des marchés reviennent de six mois de gel profond de Covid.

L’analyse de la banque d’investissement Peel Hunt suggère qu’environ trois quarts des entreprises du FTSE100 sont «susceptibles» ou «extrêmement susceptibles» d’effectuer des paiements réguliers d’ici le milieu de l’année prochaine.

Environ la moitié de l’indice de premier ordre a annulé ou réduit les divisions régulières lorsque la pandémie s’est écrasée à terre, y compris des actions auparavant à l’épreuve des balles comme Royal Dutch Shell. Un nombre similaire d’entreprises du FTSE 250 ont également fermé les robinets, ainsi que plus de 100 entreprises cotées sur le Aim.

Les banques ne sont toujours pas au menu, tandis que le marchandage se poursuit avec les régulateurs sur le redémarrage des récompenses des investisseurs et le retour des primes des employés.

Mais Peel Hunt suggère maintenant que 44 entreprises du FTSE 100 sont «extrêmement susceptibles» de rétablir ou de continuer les paiements d’ici juin 2021, avec 26 autres considérées comme «susceptibles» de l’avoir fait, pour un total de 32,7 milliards de livres sterling.

Il a déclaré: «Nous nous sommes concentrés sur ces catégories étant donné que les investisseurs à la recherche de revenus seront désireux de recevoir des conseils compte tenu des difficultés jusqu’à présent en 2020.

«Sur le plan sectoriel, les secteurs minier, divers / services publics, de la consommation et de la santé offrent les plus grands flux de dividendes« extrêmement probables », avec des flux décents également attendus des secteurs de l’assurance, du bâtiment et de l’industrie.

“La catégorie” probable “a une grande quantité attendue des actions pétrolières et gazières, ainsi que des sociétés de technologie et d’assurance.”

CompanyEst divi / action – cours de l’action pEst – Rendement p Est -% Admiral 65,627582,4 AngloAmerican 4419842,2 Antofagasta 8,110380,8 Ashtead 15,029750,5 AstraZeneca 146,40 80281,8 Avast 7,54951,5 BAE Systems 13,8 4583BHP 50 16093,1BAT 55,9 25722,2 CRoda DCC 49.550281.0 Diageo 27.41 26281.0 DS Smith 5.4 3091.7 Experian 11.4 29700.4 Fresnillo 13.0 12191.1 GlaxoSmithKline 19.0 13531.4 Glencore 1.9 1671.1Halma7.010891.2Hargreaves Lansdown11.213780.8Homeserve8.311670.7ImperialMarqueSE19te8.311670.713.213780.8Homeserve8.311670.7ImperialMarquesSE19tegalter.1991.6001.612 .691920.6National Grid16.899451.8Pearson13.55122.6Persimmon70.025932.7Phoenix24.16873.5PolyMetal68.717603.9Reckitt Benckiser101.670001.5 relx 32,0 16352.0Rentokil2.95440.5Rio Tinto190.045784.2RSA Group10.14362.3Sage11.16941.6Schroders7927502.9SEGRO14.49441.5Smurfit Kappa7031242.2SSE24.3413771.8 Taylor Wimpey3.81193.2Unilever3746940.8United Utilities 14.48901.6

Le dernier Janus Henderson Global Dividend Monitor montre que les paiements britanniques ont chuté de 54 pour cent sur une base de titre au deuxième trimestre de 2020 – les coupes de HSBC, Shell, Lloyds et Glencore ayant eu le plus grand impact.

Pendant ce temps, FundCalibre a des estimations qui suggèrent que les dividendes seront toujours en baisse d’environ 30% dans l’ensemble de l’année prochaine, 15% de moins que les niveaux de 2019 en 2022.

Tout retour aux paiements ne peut pas venir trop tôt pour les épargnants ordinaires et les sociétés de retraite en particulier, où les dividendes et la croissance des dividendes jouent un rôle essentiel dans l’obtention de revenus durables et de rendements à long terme à un moment où les taux d’intérêt sont proches de zéro et en baisse.

Laith Khalaf, analyste financier chez AJ Bell, a déclaré: «Réduire les dividendes n’est pas nouveau dans la pandémie, mais cela s’est certainement produit à l’échelle la plus large que j’ai vue auparavant avec des scalps comme Shell coupant les paiements, ce qui ne s’est pas produit. même avec la crise financière … une réduction des dividendes de Shell était presque impensable.

«Mais si vous regardez le FTSE maintenant, beaucoup de douleur est déjà dans le prix, et une grande partie des baisses de dividendes est prise en compte, donc attendre avec impatience le rendement du FTSE pour de l’argent frais entrant est plutôt bon.

«Les actions britanniques sont un bon marché pour les chercheurs de revenus et le seront à nouveau, mais elles doivent clairement se reconstruire à partir de la base basse où elles se trouvent actuellement.»

