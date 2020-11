UNE

après avoir perdu des points dans des performances passionnantes contre Newcastle et West Ham, Tottenham a développé une habitude de gagner des points avec des performances décousues.

Des victoires peu convaincantes sur Burnley, Brighton et West Brom étaient à l’écart des combats de Southampton et de Manchester United, mais ont brièvement propulsé les Spurs en haut du tableau.

Leur chance sera sûrement épuisée s’ils continuent à jouer en eux-mêmes. Les tirages frustrants contre les Magpies et Hammers ont déjà créé un sentiment de «et si?» mais, compte tenu de leur affichage global, le total des points décents des Spurs est probablement à peu près correct. Les progrès en Coupe EFL et en Ligue Europa offrent l’espoir d’un trophée.

Dan Kilpatrick évalue leur début de saison…

La saison jusqu’à présent en un mot

Comment va le manager?

Tempête parfaite | Tottenham a le pragmatiste ultime à la barre pour le plus grand défi des saisons.

Les vieux feux brûlent à Jose Mourinho et il semble savourer les défis de cette saison sans précédent. Il y a encore des questions sur l’efficacité de son style de football et d’entraînement dans le jeu moderne, mais c’est une bonne campagne d’avoir le pragmatiste ultime en charge.

Non content d’être l’un des buteurs les plus constants de la Premier League, Harry Kane se bat maintenant pour être le joueur le plus créatif de l’élite. Il a déjà 10 passes décisives à ajouter à ses 13 buts dans un début de campagne record. Les nouveaux superlatifs sont de plus en plus rares.

Le traitement de Mourinho envers Dele Alli est controversé, mais il ne fait aucun doute que le milieu de terrain a été décevant quand il a joué. Sur ses trois départs, Dele a été accro à la mi-temps en deux et après une heure dans l’autre, suggérant qu’il n’a pas exactement convaincu Mourinho. Une sortie invite sûrement.

Mettre de côté | Une sortie invite sûrement Dele Alli après avoir chuté dans l’ordre hiérarchique

Comment vont les signatures d’été?

Les affaires de Tottenham ont été impressionnantes et il est frappant de voir à quelle vitesse toutes les nouvelles signatures se sont installées. Pierre-Emile Hojbjerg et Sergio Reguilon ressemblent déjà à des éléments cruciaux du XI de Mourinho, tandis que Gareth Bale a montré des éclairs de l’ancien éclat. Joe Hart, Carlos Vinicius et Matt Doherty ont tous amélioré l’équipe et Joe Rodon est prometteur.

Un optimisme prudent. Les fans des Spurs sont trop fatigués du monde pour se laisser emporter, mais il y a un sentiment que tout pourrait arriver en cette saison sauvage.

Note globale à mi-parcours: UNE-