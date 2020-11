Au cours de leurs 20 années en tant que groupe, Rascal Flatts a remporté d’innombrables prix, dont des prix CMA, ACM, AMA et CMT. Cette année, le trio est nominé pour le groupe vocal de l’année aux CMA Awards, un honneur qu’ils considèrent «vraiment humiliant».

S’adressant à PopCulture.com et à d’autres médias en septembre, le chanteur de Rascal Flatts, Gary LeVox, a déclaré qu’obtenir une nomination était “probablement plus spécial à ce stade” pour le groupe.

«Avoir ce genre de longévité et pouvoir toujours être à l’avant-garde des esprits, de la CMA et des électeurs, et tout cela, c’est vraiment humiliant», a-t-il expliqué. “C’est tellement plus grand que ce que nous aurions pu rêver et d’être toujours à la pointe de la langue des gens tout en faisant de la musique.”

LeVox a également noté le succès du single actuel de Rascal Flatts “How They Remember You”, qui est actuellement à la 21e place du classement Billboard Country Airplay. «Je lève les mains», dit-il. “Je ne peux pas croire que tout cela continue à se produire. Et c’est tellement gratifiant et nous ne pouvons pas attendre. Nous avons hâte de voir ce qui se passe et c’est vraiment génial d’être nominé et reconnu.”

Jay DeMarcus a plaisanté: «Je ne sais pas pour les autres gars, mais si j’avais su que nous pourrions avoir un single qui serait dans le Top 20 à la maison et sans avoir à travailler dur, j’aurais commencé il y a des années. ” «Et obtenez une nomination», a ajouté Joe Don Rooney.

Rascal Flatts devait faire une tournée d’adieu cette année, mais ces plans ont été mis en attente en raison de la pandémie de coronavirus. Bien que le groupe manque d’être sur la route, ils ont noté que cette année leur a permis d’apprécier tous les moments qu’ils ont partagés ensemble.

“Je pense que cette année nous a tous amenés à faire le point sur ce qui est vraiment important et à réaliser à quel point le temps que nous avons ensemble est précieux”, a déclaré DeMarcus. “Et je pense que nous mentirions tous si nous disions que nous ne manquons pas ce que nous aimons faire et ce que nous pensons avoir été mis sur cette planète pour faire. Cette année vient de nous obliger à ne pas faire quelque chose qui nous aimons tellement, que nous avions tous ces grands grands projets pour, mais c’est aussi une grande leçon en ce que demain n’est jamais promis à aucun de nous. “

“Cela m’a donc fait vraiment apprécier les 20 années que nous avons passées ensemble”, a-t-il poursuivi. “Et plus important encore, les fans qui nous ont été si fidèles pendant ces 20 ans.”