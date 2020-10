“Bless the Broken Road” est l’une des chansons les plus réussies de Rascal Flatts. Selon le groupe, c’était presque une chanson qu’ils n’avaient pas enregistrée. S’adressant à PopCulture.com et à d’autres médias le mois dernier, les membres du groupe Gary LeVox, Jay DeMarcus et Joe Don Rooney ont déclaré qu’ils avaient initialement transmis la ballade, mais l’ont réexaminée pour leur album de 2004 Feels Like Today.

“Nous l’avons déjà fait connaître”, se souvient LeVox. «Et nous étions juste comme, ‘Eh bien, nous avons assez de ballades et tout ça.’ Qui aurait cru savoir que c’était si gros, mais c’est une de ces choses que vous entendez et vous dites: “Ouais. C’est vraiment bien”, mais je ne sais pas si nous savions à quel point c’était géant. “

«Et puis je pense que Jay a dit: ‘Vous vous souvenez de cette chanson que nous avons lancée?’ Quand nous faisions l’album sur lequel il était. “Souvenez-vous de cette chanson que nous avons lancée, de cette ballade, je pense que c’était” Broken “”, at-il poursuivi. “Je pense qu’il pourrait l’avoir eue et la démo ou autre.”

“J’étais en train de nettoyer la voiture et j’ai trouvé le disque”, a déclaré DeMarcus alors que Rooney plaisantait, “Le bon vieux temps.”

“Bless the Broken Road” a été écrit par Marcus Hummon, Bobby Boyd et Jeff Hanna en 1994 et a été enregistré par le Nitty Gritty Dirt Band cette année-là, suivi par Hummon en 1995 avant que Rascal Flatts ne le reprenne en 2004. La version du trio country de la chanson est devenue la plus élevée à ce jour, passant cinq semaines au numéro un des charts Hot Country Singles & Tracks et obtenant une certification platine de la Recording Industry Association of America.

DeMarcus a ajouté que pour lui, la chanson prend un sens différent et lui rappelle les chemins que les membres de Rascal Flatts ont empruntés au début de leur carrière avant de se retrouver. «’Bless the Broken Road’ me frappe toujours, toujours en plein cœur chaque fois que je l’entends, car il y a tellement de choses qui sont parallèles dans ma propre vie à ces paroles», a-t-il déclaré. «J’ai l’impression que, à bien des égards, Gary, Joe Don et moi-même, toutes nos routes brisées nous ont conduits l’un à l’autre. Nous avons tous dû faire notre propre voyage pour arriver là où nous en sommes à Rascal Flatts.

«Et Lord sait que j’ai fait un sacré boulot en essayant de tout gâcher avant que Rascal Flatts ne se produise dans ma propre vie», a-t-il poursuivi. «Et donc j’ai eu beaucoup de choses à traverser, beaucoup de choses à surmonter dans ma propre vie pour arriver là où je suis avec ces gars. Et j’ai l’impression que chaque fois que nous chantons cette chanson, je réfléchis à ce qu’il fallait pour apporter nous trois ensemble. “