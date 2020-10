Rascal Flatts a annoncé en janvier que 2020 serait la dernière année du groupe après 20 ans en tant que groupe, et le trio avait initialement prévu une tournée d’adieu avec un nouvel EP. Ils ont toujours sorti l’EP, ainsi qu’un album des plus grands succès, mais la tournée a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus. S’adressant à PopCulture.com et à d’autres médias le mois dernier, le trio a réfléchi sur leur décision de faire une pause après 20 ans, partageant qu’ils sentaient tous qu’ils étaient à un bon point d’arrêt.

“Nous planifions notre 2020 à ce moment-là, et c’était probablement cette fois il y a un an”, se souvient Jay DeMarcus. «Et nous avons commencé à parler de ce qu’il nous restait et de ce que nous voulions faire, et notre contrat de disque arrivait et devait être renouvelé ou ne pas être renouvelé avec Big Machine à l’époque. Et nous avons dit: ‘Voulons-nous Voulons-nous signer un autre contrat de tournée avec Live Nation? Et je pense que plus nous nous y sommes mis, nous avons commencé à nous regarder les uns les autres et à dire: «Cela a été une merveilleuse 20 ans. Pourquoi ne pas à ce stade de notre carrière, prendre le temps que je sens que nous sommes tous veulent et méritent de célébrer avec nos amis et notre famille l’année prochaine, vraiment exploser. “”

DeMarcus a ajouté que lui et ses coéquipiers Gary LeVox et Joe Don Rooney voulaient également “prendre le temps de poser cela pendant un certain temps pour poursuivre certains de nos désirs individuels et certaines des choses que nous voulons faire avant que nous ne soyons trop vieux pour fais le.”

«Vingt ans dans un groupe ensemble, c’est très, très longtemps», a-t-il poursuivi. “Et j’aime le fait que nous puissions regarder en arrière et dire que nous nous aimons et nous respectons toujours après 20 ans. Beaucoup de groupes ne peuvent pas dire ça.”

Pour DeMarcus, la vie sans Rascal Flatts signifie plus de temps à consacrer à son label de musique chrétienne, Red Street Records, ainsi qu’à son émission de téléréalité Netflix, DeMarcus Family Rules. LeVox enregistre un disque de gospel, et Rooney a récemment signé un nouveau contrat d’édition et travaille sur sa propre musique.

Malgré la nouvelle direction de chaque membre, DeMarcus a noté que ce n’est pas la fin de Rascal Flatts. “Je ne pense pas que nous serons jamais un de ces groupes qui disent:” C’est ça que nous nous séparons. Vous ne nous reverrez jamais “”, a-t-il déclaré. «Je pense que c’était dans un effort pour nous de dire: ‘Vous savez quoi? Ça a été une belle course de 20 ans. Allons-y un moment, donnons-nous un peu de répit et un peu de temps pour profiter des fruits de notre travail et faire d’autres choses qui nous passionnent. ‘”