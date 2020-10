Rascal Flatts est un groupe depuis 20 ans et a sorti 11 albums studio, dont un album de vacances, ce qui signifie que le catalogue du groupe est à l’opposé du petit. Parmi leurs nombreux succès, un en particulier se distingue par

“Quand nous avons sorti cette chanson en 2006, je n’avais pas d’enfants”, a récemment déclaré Jay DeMarcus, qui partage deux enfants avec sa femme Allison, à PopCulture.com et à d’autres médias. “Je ne crois pas [bandmate] Joe Don [Rooney] fait l’un ou l’autre à ce moment-là. Et donc, j’ai toujours considéré cela comme la chanson de ma mère pour moi qui m’avait tant sacrifié pour moi en grandissant, me faisant suivre des écoles privées, occupant trois emplois. Et je l’ai toujours imaginée en train de me chanter ça chaque fois que nous faisions cette chanson. Maintenant bien sûr, des années plus tard, avec un enfant de presque 10 ans et un enfant de huit ans, cela prend un tout autre sens pour moi. Maintenant, c’est ma chanson pour mes enfants. Cette chanson a fait sur un 180 pour moi, c’est sûr. “

“My Wish” a été écrit par Jeffrey Steele et Steve Robson et apparaît sur l’album de 2006 de Rascal Flatts, Me and My Gang. Il a atteint la première place des charts country et la 28e place du Billboard Hot 100.

Rooney, qui est également père de deux enfants, était d’accord avec son coéquipier. “Je me sens comme Jay aussi, comme” My Wish “est juste l’un de ceux dont je me souviens avoir chanté sur scène et l’avoir joué avant d’avoir des enfants et prend maintenant une toute nouvelle signification d’être un père maintenant et un mari,” il m’a dit. «Et je pense que c’est cool parce que, à certains égards, cela peut sembler étrange, mais nous sommes un peu fans de notre musique aussi, un peu, parce que nous avons grandi avec certaines de nos chansons comme les fans l’ont fait. Et alors, comme cette chanson me frappe vraiment dans le cœur. “

“My Wish” est l’une des 20 chansons qui figurent sur le nouvel album des plus grands succès du trio, Twenty Years of Rascal Flatts the Greatest Hits. L’album est sorti plus tôt ce mois-ci et contient un certain nombre de tubes n ° 1 de Rascal Flatts ainsi que des chansons préférées des fans.

“C’était assez unanime avec le label, ce qui allait être”, a déclaré le chanteur Gary LeVox en choisissant la liste des chansons de l’album. “Nous avons eu la chance d’avoir 17 numéros un, donc nous avons pris un bon départ.”