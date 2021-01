Q

Les relations publiques se sont rassemblées autour de Bright Osayi-Samuel après que le joueur de 23 ans ait été soumis à des abus en ligne “ dégoûtants ” après le match de mardi avec Norwich.

Le capitaine du club, Geoff Cameron, a publié une brève déclaration sur le site Web officiel du club soutenant Osayi-Samuel, qui a souligné les abus «dégoûtants et douloureux», dont certains étaient de nature raciste.

Cameron a déclaré: «Nous soutenons collectivement notre coéquipier, Bright Osayi-Samuel.

«Grâce à nos convictions et à nos actions en tant que club, équipe et individus, nous ne tolérons absolument aucun racisme sous quelque forme que ce soit.

“Ce qui s’est passé est dégoûtant et nous espérons que cet individu sera tenu responsable. En tant que club, nous avons été à l’avant-garde pour lutter contre le racisme et soutenir l’égalité pour tous. Cela continuera d’être notre position.”

Le joueur de 22 ans a marqué un penalty tardif puis a raté une autre chance lors du match nul 1-1 à Carrow Road.

Il a souligné l’abus sur son compte Instagram, en disant: “C’est dégoûtant et douloureux de recevoir des messages comme celui-ci.”

Le directeur général de QPR, Lee Hoos, et le directeur du football, Les Ferdinand, avaient précédemment soutenu le joueur et appelé à plus d’action pour prévenir les abus en ligne.

Ferdinand a déclaré: “Cela continuera et continuera jusqu’à ce que nous l’empêchions d’être possible. Je pense que les instances dirigeantes du sport – et pas seulement du football – doivent se réunir pour créer une voix puissante qui appelle les plateformes de médias sociaux à changer leur position.

Rapports supplémentaires par l’AP.

