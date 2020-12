W

L’attaquant des olves Raul Jimenez a fait «d’excellents progrès» dans sa convalescence après une opération et devrait être prêt à quitter l’hôpital la semaine prochaine, a confirmé le médecin du club.

L’attaquant mexicain a été assommé et a reçu de l’oxygène sur le terrain avant d’être étiré après un affrontement accidentel et écœurant de têtes avec David Luiz alors qu’il défendait un corner lors de la rencontre de Premier League dimanche avec Arsenal à l’Emirates Stadium.

Jimenez a été immédiatement emmené dans un hôpital de Londres, où il a subi une intervention chirurgicale sur une fracture du crâne.

Fournissant une nouvelle mise à jour sur l’état de Jimenez mercredi soir, le médecin du club Matt Perry a déclaré au site officiel des Wolves: «Suite à la blessure de Raul dimanche et à l’opération qui a suivi, il s’est bien rétabli à l’hôpital.

«Nous sommes ravis des rapports de son spécialiste, il a fait d’excellents progrès. Il devrait être prêt à quitter l’hôpital au début de la semaine prochaine.

«Une fois à la maison, il retrouvera son partenaire et sa jeune fille qu’il n’a pas revus à cause des restrictions de Covid depuis dimanche soir. En tant que médecin, je ne vais pas divulguer plus de détails sur sa blessure, sa chirurgie ou fournir des comptes rendus quotidiens de son rétablissement.

«Toute blessure de cette nature est complexe et les délais sont incertains, mais il est sûr de dire que les besoins les plus immédiats de Raul sont simples: l’espace, le repos et la paix.

«Raul et sa famille sont très reconnaissants pour l’intimité qui leur a été accordée et pour le soutien écrasant qu’ils ont ressenti de la part de la famille du football et au-delà. Raul est extrêmement reconnaissant pour tous les messages de bonne volonté qu’il continue de recevoir, ce qui l’aidera certainement pendant son rétablissement.