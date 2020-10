Dez Bryant revient dans la NFL. Selon Ian Rapoport du NFL Network, les Ravens de Baltimore prévoient de signer l’ancien receveur large des Dallas Cowboys dans leur équipe d’entraînement si son entraînement se passe bien et qu’il passe un examen physique. Les Ravens ont montré de l’intérêt pour lui avant le début de la saison alors qu’il travaillait pour l’équipe en août.

Bryant n’a pas signé avec les Ravens après son entraînement initial, mais aucune des deux parties n’a exclu un accord plus tard, selon Rapoport et Mike Garofolo du NFL Network. Les Ravens sont actuellement 5-1 sur la saison mais cherchent à ajouter plus de profondeur à la position de receveur large. La meilleure receveuse de l’équipe est Marquise Brown qui compte 376 verges et un touché sur 26 réceptions. L’ailier serré Mark Andrews a été la principale menace avec cinq touchés en six matchs.

Les #Ravens prévoient de recruter le vétéran WR Dez Bryant dans l’équipe d’entraînement si son entraînement se passe bien et qu’il passe un examen physique, a déclaré une source. Baltimore a déjà travaillé sur Bryant en août, il s’agit donc davantage d’un enregistrement. Il devrait enfin atterrir à Baltimore. – Ian Rapoport (@RapSheet) 22 octobre 2020

Bryant n’a pas joué dans un match de la NFL depuis la fin de la saison 2017. Le joueur de 31 ans a été coupé des Cowboys en avril 2018 et a signé un contrat d’un an avec les New Orleans Saints neuf semaines après le début de la saison régulière 2018. Cependant, la saison de Bryant a pris fin avant qu’elle ne commence, car il s’est déchiré le tendon d’Achille deux jours après avoir signé avec les Saints. Il n’a pas signé avec une équipe en 2019. Plus tôt cette année, Bryant a fait un pitch aux Cowboys pour rejoindre l’équipe.

“Donnez-moi le rôle qu’ils ont donné à Witten”, a écrit Bryant sur Twitter (via Sports Illustrated) pendant le week-end du championnat de la NFL, ajoutant qu’il ne tirait “pas sur Witten” avec la déclaration. “Laisse-moi jouer avec Zeke (Ezekiel Elliott), (Tony) Pollard, (Michael) Gallup, (Amari) Cooper, (Randall) Cobb, (Blake) Jarwin …” Cela ne s’est pas produit lorsque les Cowboys ont repêché CeeDee Lamb au premier tour.

Bryant a été repêché par les Cowboys au premier tour en 2010 et est devenu l’un des meilleurs receveurs au début de la décennie. L’ancien de l’État de l’Oklahoma a fait son premier Pro Bowl en 2013 après avoir capté 93 passes pour 1233 verges et 13 touchés. Bryant a eu une année de carrière en 2014 après avoir enregistré 88 réceptions pour 1320 verges et 16 touchés en tête de la NFL, ce qui l’a conduit à être nommé dans la première équipe All-Pro. Lors de sa dernière saison avec les Cowboys, Bryant a capté 69 passes pour 838 verges et six touchés.