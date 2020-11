Noelia l’élève enchante avec ses transparences séduisantes | Courtoisie

La belle chanteuse et femme d’affaires d’origine portoricaine Noelia a provoqué ses followers avec plusieurs de ses vidéos, dans lesquelles l’élève de chacune d’entre elles s’est réjoui que cela se reproduise, récemment dans l’une de ses publications il apparaît en toute transparence et avec deux minuscules pièces de lingerie.

À ce jour Noelia Elle a été caractérisée non seulement comme une chanteuse à succès, mais aussi comme une femme qui a pratiquement tout pour plaire! beauté, intelligence et talent la triade parfaite pour toute célébrité de son calibre.

Dans la vidéo, nous pouvons voir une faible lumière à la fois sombre et rougeâtre, elle fait la promotion de sa page privée dans OnlyFans, dans laquelle elle partage un contenu exclusif pour les adultes.

Dans la vidéo, il va faire quelques mouvements avec la caméra et ses hanches, il ne fait aucun doute que Noelia Elle est l’une des femmes les plus coquettes du show-business et l’une des rares à ne pas regretter d’avoir montré sa silhouette, ce qui rend sûrement des millions de fous.

Vous pourrez voir tout ce que vous ne pouvez pas voir ici, je vous attends maintenant dans mon compte Only fans, n’attendez plus », description de sa vidéo.

En plus d’avoir votre page privée Noelia Il est également propriétaire de plusieurs sociétés qui l’ont fait connaître sur le marché étranger, avec lequel il vise à entrer à la Bourse de New York, sûrement dans un court laps de temps, il y parviendra sans aucun doute.

En plus de promouvoir ses propres entreprises, sa musique et sa page privée, Noelia est une artiste dédiée à son public et surtout à la société, cela a été démontré dès le début de la pandémie causée par le coronavirus au Mexique, comme vous le savez bien. propriétaire de restaurants et de cabaret, grâce à eux, la chanteuse a apporté son soutien à travers quelques repas aux travailleurs des différentes formations sanitaires pendant trois longs mois.

La nouvelle a été récemment partagée dans les médias dans le Noelia Son compte Instagram l’a fait à nouveau, où elle se verrait décerner le prix «Entrepreneur Leader of the Year», le prix lui a été remis le 28 octobre, c’est par le biais du musée interactif de l’économie aussi connu sous le nom de MIDE.

Si vous voulez voir la vidéo de Noelia vous devrez avoir accès à son compte Instagram officiel, elle a récemment décidé de mettre son compte en privé, mais une fois que vous l’aurez fait, cela vaudra la peine de le voir.

C’est grâce à la contribution qu’il a apportée grâce à sa société PROTECOM et aux capsules d’assainissement qu’il a lancées pour aider non seulement la société mexicaine et prévenir la propagation du virus mais aussi à d’autres pays, même si on ne sait pas si la production desdites capsules sera a fait de la promotion en dehors du Mexique.

L’interprète de “Clávame tu amor” est devenue une source de fierté pour la société, non seulement portoricaine mais aussi mexicaine, car le pays l’a adoptée comme une citoyenne de plus avant tout pour le soutien qu’elle a apporté, la musique qui a donné et les belles images que nous avons vues à travers ses vidéos et photographies.

Il ne fait aucun doute que Noelia est une femme qui ne se repose pas, nous l’avons constamment vue travailler et créer de nouveaux projets dont elle est fière, puisqu’elle a également une ligne de vêtements et de produits à base de CBD.

Il y a quelques semaines, il a également récemment décidé de soutenir les ligues de football pour enfants au Mexique, il soutient plus de 100 équipes, cette information a été fournie officieusement avec son serveur, il ne fait aucun doute que Noelia est une personne formidable non seulement en tant qu’artiste mais aussi en tant que étant humains, nous espérons que vos projets et vos efforts tout au long de 20 ans de carrière seront récompensés par une plus grande reconnaissance et une plus grande notoriété.

Les équipes de football pour enfants portent la marque PROTECOM dans leur uniforme, c’est une fierté pour le Mexique et surtout pour ces enfants de recevoir le soutien d’une grande célébrité comme Noelia.

Une autre nouvelle que ses fans aimeront sûrement beaucoup et adoreront, c’est qu’ils deviendront mère, elle a partagé le scoop qu’il y a la possibilité qu’elle loue un ventre pour devenir mère, c’est l’un des rêves que toute femme a tout au long sa vie et il semble que finalement la chanteuse y parviendra, elle sera sûrement une excellente mère et profitera de chaque instant à côté de sa prochaine famille.

