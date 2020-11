R

ay Clemence est passé de transats empilables sur la plage de Skegness à être la dernière ligne de défense de l’équipe de Liverpool conquérante des années 1970 et du début des années 1980.

Une signature de 18000 £ de Scunthorpe, Clemence a aidé les Reds à remporter cinq titres de première division et trois coupes d’Europe pendant 11 ans en tant que premier choix à Anfield où il n’a remarquablement manqué que six matches de championnat.

L’ancien international anglais, qui n’a concédé que 16 buts lors de la saison de 42 matchs 1978-79, a disputé plus de 1100 matchs pour Scunthorpe, Liverpool, Tottenham et l’équipe nationale en 23 ans de carrière.

Signé par Bill Shankly en 1967, Clemence était le plus grand gardien de but à jouer pour Liverpool et sans doute le meilleur de sa génération, malgré sa compétition internationale avec Peter Shilton qui a vu son rival remporter 125 sélections contre 61.

Outre les titres de champion et le succès en Coupe d’Europe, Clémence a également remporté une FA Cup, une Coupe de la Ligue, deux Coupes de l’UEFA et la Super Coupe d’Europe, mais sa contribution a été bien supérieure à la somme de ses honneurs.

Et tout cela après avoir été réticent à jouer au but en premier lieu.

Né à Skegness le 5 août 1948, Clemence, neuf ans, a commencé comme avant-centre, mais était un défenseur au début de son adolescence avant qu’un jour, l’équipe de l’école Lumley Secondary Modern se soit retrouvée à court d’un gardien.

“Je ne pouvais jouer nulle part ailleurs. Je n’ai jamais voulu être gardien de but. Le maître sportif m’a nommé pour aller dans le but. Quand je suis entré dans le but, c’était tout simplement naturel pour moi de le faire”, a déclaré Clémence, qui laisse derrière elle sa femme. Veronica, son fils Stephen – un ancien joueur et maintenant entraîneur – et ses filles Sarah et Julie.

Après avoir été rejeté comme écolier par le comté de Notts, il est arrivé à Scunthorpe à l’âge de 17 ans en 1965, mais à son quatrième match en tant que professionnel, il en a laissé sept contre son rival local Grimsby.

Néanmoins, en l’espace de deux ans, il avait suscité l’intérêt de Liverpool, un club sur le point de se lancer dans l’une des plus grandes périodes de succès de l’histoire du jeu.

Sa dernière apparition pour Scunthorpe en 1967, cependant, les a vus perdre 3-0 contre Doncaster, avec Shankly présent pour voir Clemence être en faute pour deux des buts.

«Je me souviens avoir dit à mes parents que ma grande chance venait de passer directement par la fenêtre», se souvient Clémence. «Cet été-là, parce que je n’avais encore que 11 £ par semaine, j’ai pris un emploi sur les transats de la plage de Skegness.»

Quelques semaines plus tard, alors qu’il occupait son emploi d’été, il a repéré un homme qui courait vers lui.

«Ma mère avait téléphoné au conseil pour envoyer quelqu’un me chercher. Elle avait reçu un appel du club pour dire que Scunthorpe avait convenu d’un tarif avec Liverpool et que c’était à moi si je voulais y aller.

“Ma vie a changé à ce moment-là, alors que je suis debout là, empilant des transats.”

La seule chose qu’il empilerait après cela était des trophées et des distinctions.

Clémence était une légende décorée de Liverpool

Après avoir fait son apprentissage dans la Central League, il a succédé à Tommy Lawrence sur une base permanente pendant la saison 1969-70, en dépit d’être assuré par Shankly quand il a signé que Lawrence était “au-dessus de la colline et dépassait son meilleur”.

Mais cela valait la peine d’attendre puisque Clémence a remporté tous les honneurs majeurs du match contre la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe en 665 matches avant, étonnamment, d’annoncer à l’âge de 32 ans qu’il avait besoin d’un nouveau défi pour prolonger sa carrière.

Il a déménagé à Tottenham en 1981 et a fait exactement cela, jouant pendant sept ans supplémentaires et faisant 330 apparitions pour le club du nord de Londres.

Il les a aidés à remporter la FA Cup en 1982 et la Coupe UEFA deux ans plus tard, bien qu’il ait été spectateur de leur victoire finale sur Anderlecht en tant que remplaçant Tony Parks, le héros des tirs au but des Spurs.

Clémence a raccroché ses gants pour de bon en 1988 et a rejoint l’équipe d’entraîneurs de Tottenham.

Clémence est devenue coach

Il a également été responsable de Barnet avant, en 1996, de rejoindre l’équipe d’entraîneurs d’Angleterre sous Glenn Hoddle. Il a fait partie du personnel des coulisses jusqu’à sa retraite en 2013.

Sur le plan international, la bataille de Clemence avec Shilton pour le maillot numéro un de l’Angleterre a été une cause de frustration, la paire ayant tourné pendant plus d’une décennie. Clémence fait ses débuts en 1972 et remporte sa dernière casquette en 1983.

Sa plus grande déception a été de rater une place dans la formation de départ de la Coupe du monde 1982, en réalité à la suite de la rediffusion de la finale de la FA Cup de Tottenham avec QPR, qui l’a empêché de participer à deux matches amicaux d’avant le tournoi.

Il a évalué son arrêt contre Uli Stielike du Borussia Monchengladbach lors de la finale de la Coupe d’Europe 1977 avec le score de 1-1 comme son plus important.

Cependant, le but auquel il est le plus associé était le deuxième but de l’Écosse dans leur victoire 2-1 à Hampden Park en 1976 lorsque son coéquipier de Liverpool, Kenny Dalglish, l’a dirigé entre ses jambes.

«On se souvient de Gordon Banks pour son arrêt contre Pelé et je me souviens pour ça», dit-il tristement.