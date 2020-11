g

ary Mabbutt dit qu’il “chérira toujours la mémoire” de l’accueil de Ray Clemence lorsqu’il a rejoint Tottenham à l’âge de 20 ans en 1982.

Mabbutt dit qu’il n’oubliera jamais l’accueil aux Spurs qu’il a reçu de Clémence, qui a également remporté cinq titres de champion, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et deux Coupes Uefa pendant son séjour à Anfield.

«Je restais seul dans un hôtel local et c’était un environnement très étrange», a déclaré Mabbutt Sport standard. «Mais au cours des deux premières semaines, Ray m’a invité chez lui, avec Vee, sa femme et ses enfants, Stephen, Sarah et Julie. Je suis allé prendre le thé de l’après-midi.

en relation

“Ray était le gardien de but de l’Angleterre et cela m’a donné un aperçu incroyable de ce qu’il était. L’accueil qu’il m’a donné en tant que jeune inconnu, venant de Bristol, je chérirai toujours ce souvenir.”

Clemence a disputé 470 matches de championnat pour Liverpool entre 1967 et 1981, avant d’aider les Spurs à conserver la FA Cup en 1982 et à totaliser 330 apparitions au cours d’une période de sept ans à Londres.

“C’était une éducation qui jouait devant lui, surtout en sortant des ligues inférieures”, a déclaré Mabbutt. “J’ai tellement appris. Il était probablement le meilleur bavard de tous les gardiens de but de l’histoire. S’il avait quelque chose à dire, il le dirait – et en des termes sans équivoque. Si vous faisiez un désordre, il vous laisserait savoir et vous garder sur vos orteils.

“Tout ce qu’il a accompli, il l’a fait avec aplomb et en étant un gentleman. Mais à l’entraînement et dans les matchs, si vous ne jouiez pas au niveau auquel il s’attendait, vous le sentiriez! Il a fait de moi un joueur bien meilleur.”

Ray Clemence: carrière de Liverpool et légende de Tottenham – en images

1972: Jouer pour Liverpool contre Tottenham

Pennsylvanie

1972: contrecarrant à nouveau Alan Glizean de Tottenham

Pennsylvanie

Avec Emlyn Hughes après avoir remporté la finale de la FA Cup 1974 avec Liverpool

Pennsylvanie

Contre l’Ecosse à Wembley en 1975

Pennsylvanie

Avec son compatriote anglais Joe Corrigan et son grand rival, Peter Shilton, en 1979

Pennsylvanie

Sur le point d’affronter Maradona, troisième à droite, et l’Argentine en 1980

Pennsylvanie

Menant l’Angleterre contre le Brésil en 1981

Pennsylvanie

Défié par Simon Stainrod de QPR lors de la rediffusion finale de la FA Cup en 1982

Pennsylvanie

Juste avant Gordon Davies de Chelsea en 1985

Pennsylvanie

Se préparer pour la saison 1985-86 avec les Spurs

Pennsylvanie

Et jouer cette saison

Pennsylvanie

Coaching David Seaman dans le cadre de la formation anglaise en 1997

Pennsylvanie

Et sur le banc avec l’entraîneur anglais Glenn Hoddle. un an plus tard

Pennsylvanie

Profite toujours du coaching avec l’Angleterre en 2003

Pennsylvanie

Bravo en 2010. RIP Clem

Pennsylvanie

Mabbutt n’oubliera jamais non plus les réceptions que Clémence a méritées du Kop lors de son retour à Anfield avec les Spurs.

“Ray était une légende de Liverpool, une légende des Spurs et une légende de l’Angleterre”, a-t-il déclaré. “Il obtiendrait la réception la plus incroyable là-haut, l’ensemble du Kop lui a donné l’accueil typique de Liverpool. Il était aimé de tous les supporters. Sa constance était incroyable.”

Clemence, qui a remporté 67 sélections en Angleterre, a ensuite travaillé dans le personnel d’entraîneurs des Spurs et en tant qu’entraîneur des gardiens de but de l’équipe nationale.

“La même passion qu’il a mise dans son jeu, il l’a mise dans l’entraînement”, a déclaré Mabbutt. «Encore une fois, tu savais ce que tu devais faire et si tu ne répondais pas à ces normes, il te le ferait savoir sans équivoque. Mais d’une manière que tu savais que tu apprenais de lui.

(

Gary Mabbutt a passé sept ans à Tottenham avec le regretté Ray Clemence

/ .)

Doug Livermore était le meilleur homme de Clemence lorsqu’il a épousé Veronica en 1971, après avoir été à Liverpool lorsque le gardien de but a été signé par Bill Shankly alors qu’il était adolescent de Scunthorpe United. Livermore et Clemence géreraient plus tard les Spurs ensemble pendant une saison en 1992-93.

“C’était un sacré personnage”, a déclaré Livermore. “C’était un leader et Ray a toujours été un gagnant. Un personnage très, très déterminé, même lorsqu’il est arrivé à Liverpool.

«Il y avait des moments où il s’installait au club et je l’invitais dans ma petite maison du conseil à Huyton. Ma mère nous préparait une tasse de thé et des sandwiches et il apprécierait vraiment ça.

“C’était un homme de premier plan, il l’était vraiment.”