Les récompenses à Ray Clemence ont afflué du monde du football après le décès de l’ancien gardien de Liverpool, de Tottenham et de l’Angleterre dimanche à l’âge de 72 ans.

Clémence, qui a remporté trois Coupes d’Europe et cinq titres de première division lors d’un passage chargé de trophées à Anfield, était sans doute l’un des plus grands gardiens de sa génération.

Il a remporté 61 sélections en Angleterre, en compétition avec Peter Shilton pour le maillot n ° 1.

Shilton a tweeté: “Je suis absolument dévasté d’apprendre la triste nouvelle que [Clemence] vient de décéder.

“Nous étions rivaux mais de bons amis Ray était un gardien brillant avec un sens de l’humour formidable. Il me manquera beaucoup car nous sommes restés amis longtemps après avoir pris sa retraite RIP mon ami.”

Les joueurs anglais porteront désormais des brassards noirs lors de leur match de Ligue des Nations en Belgique dimanche soir et rendront hommage à Clémence avant le match de mercredi contre l’Islande à Wembley.

Bill Shankly l’a amené à Anfield depuis Scunthorpe pour 18000 £, et est rapidement devenu un membre clé de l’équipe de Liverpool qui a dominé l’Europe entre 1977 et 1981, et a également remporté deux Coupes Uefa, une FA Cup et la Coupe de la Ligue.

Liverpool a rendu hommage à son ancien joueur en déclarant sur Twitter: “Nous sommes profondément attristés par le décès de l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps, Ray Clemence.

“Les pensées de tout le monde au Liverpool Football Club vont à la famille de Ray et à ses nombreux amis. Repose en paix, Ray Clemence 1948-2020.”

David James, dont la carrière a reflété celle de Clemence en jouant pour Liverpool et l’Angleterre, a rendu hommage en disant: “Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de Ray Clemence Clem a été mon entraîneur avec l’Angleterre pendant plus d’une décennie.”

James a ajouté sur Twitter: “Un homme charmant avec un pied gauche méchant, j’avais une affiche de lui sur le mur de ma chambre quand j’étais enfant.”

À Tottenham, qu’il a rejoint en 1981 à l’âge de 32 ans pour un montant de 300 000 £, il a remporté une autre Coupe UEFA et FA Cup.

Les Spurs ont tweeté: “Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de l’ancien gardien légendaire Ray Clemence.

“Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille de Ray et à ses nombreux amis tout au long du match en cette triste période.”

Steve Perryman, qui a joué avec Clémence à Tottenham, a déclaré Sport standard en apprenant la nouvelle: «Nous avons perdu un magnifique soldat de nos rangs.

«C’était un privilège de l’avoir connu et de pouvoir appeler Ray un collègue de confiance! RIP Sir x “

Ossie Ardiles, également ancien coéquipier des Spurs, a tweeté: “Tellement triste d’apprendre la nouvelle du décès de Raymondo. C’était un grand gardien de but, un merveilleux compagnon, un ami. Il a combattu cette maladie jusqu’au bout.

“Tu nous manqueras. Repose en paix mon ami. Ma famille, mes pensées et mes prières vont à Vee, sa famille et ses amis.”

Il a ajouté plus tard: «Nous sommes allés le voir vendredi dernier avec Paul Miller et lui avons dit à quel point il était aimé et regretté par les gars et tous les autres liés aux Spurs.

“Il nous laisse un héritage et des souvenirs merveilleux alors que nous avons partagé tant de moments spéciaux ensemble au fil des ans!”

Clémence laisse dans le deuil sa femme Veronica, son fils Stephen – un ancien joueur lui-même et maintenant entraîneur – et ses filles Sarah et Julie.

Un message de la famille Clemence disait: «Après avoir combattu si durement, pendant si longtemps, il est maintenant en paix et ne souffre plus. La famille aimerait dire un immense merci pour l’amour et le soutien qu’il a reçus au fil des ans. Il était tellement aimé de nous tous et ne sera jamais oublié.

L’Association des footballeurs professionnels a tweeté: «Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre que l’ancien gardien de Liverpool, Tottenham et Angleterre, Ray Clemence, est décédé.

“Toutes nos pensées vont à la famille, aux amis et aux anciens coéquipiers de Ray en ce moment.”

Rapports supplémentaires par PA.