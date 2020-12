Rayonnante de sa silhouette, Livia Brito éblouit comme un rayon de soleil au coucher du soleil | INSTAGRAM

La belle actrice cubaine, Livia Brito, a gagné l’affection du public mexicain, en plus de cela, elle a également acquis une grande renommée dans le pays à la suite de sa participation à plusieurs feuilletons très réussis, ce qui l’a amenée à être l’une des favorites de la public mexicain.

Et le fait est que la fille est vraiment très talentueuse et cela montre qu’elle est vraiment passionnée par ce qu’elle fait, en plus d’avoir une attirance physique impressionnante, qui a attiré l’attention de millions de téléspectateurs mexicains.

La belle actrice avait de grands projets pour le début de cette année 2020, l’un d’eux est la série télévisée «Médicos: Línea de vida», une production de Televisa qui promettait beaucoup, car c’était l’adaptation mexicaine de la série à succès “L’anatomie de Grey.”

Et bien que dans cette série Brito ait joué un médecin, le Modèle cubain Cela a déjà causé plus de crises cardiaques qu’il ne pourrait en atténuer puisque, depuis son Instagram officiel, elle partage souvent des images d’elle-même, posant de manière incroyable, montrant sa silhouette athlétique unique, provoquant des soupirs chez tous ceux qui la regardent.

L’actrice à succès a attiré l’attention de tous ses partisans avec un charmant la photographie, où l’on peut apprécier sa silhouette délicate qui sort de la mer, posant avec un minuscule maillot de bain deux pièces et montrant plus que clairement qu’elle a l’un des plus beaux corps d’Amérique latine.

Bien que l’on sache que la mannequin est également très réservée avec sa vie privée et ne partage pas ce type de contenu, on peut dire que lorsqu’elle le fait, elle fait bonne impression, réussissant à captiver ses millions d’adeptes dans le réseau social instantané, un endroit idéal pour divertissement.

Sous la description «Ne laissez personne vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Vous pouvez le faire, il vous suffit de le prouver. Cheer up », livia a partagé l’image surprenante où l’on se fait avec les rayons du soleil couchant.

Il faut mentionner que la belle actrice n’a pas besoin de maquillage pour avoir l’air phénoménale, comme elle l’a démontré dans cette publication, eh bien, nous pouvons apprécier son visage sans un gramme de produits pour le visage, car ils ne sont pas nécessaires, puisqu’elle a vraiment un visage angélique.

Et clairement, nous ne pouvons pas oublier de mentionner la couleur charmante de ses yeux, qui fait vraiment tomber tout le monde amoureux, car nous pouvons affirmer avec certitude qu’il a un look hypnotique, en plus d’avoir des traits si fins qui gênent sans aucun doute quiconque prend le le temps d’apprécier la beauté naturelle unique et inégalée de cette femme.

Livia a décidé d’apparaître dans son cliché en vain vêtue d’un petit b1k1n1 deux pièces, en argent, qui, grâce aux rayons du soleil couchant, éblouit la vue des spectateurs, en plus que cette coupe du maillot de bain, provoque tant les attributs avant tels que les hanches de l’actrice ressortent au maximum.

De plus, cela nous permet de voir parfaitement sa région abdominale, ce qui lui a coûté son travail à entretenir car, on sait que “les abdos se font dans la cuisine”, en référence à ça, si on ne mange pas correctement, peu importe combien d’exercices on fait en Dans ce domaine, nous ne pouvons jamais aspirer à avoir un abdomen tonique et marqué comme celui de Livia, à moins d’avoir une génétique forte et d’être touché par Dieu ou quelque chose comme ça.

La publication a rassemblé un total de 321 mille likes, et près de 3000 commentaires qui flattent la beauté singulière de l’actrice, en fait, il y avait des utilisateurs qui se sont exprimés au maximum, laissant ses messages super poétiques et créatifs.

Comme le suivant: «Ce sont les mots qui vous font tomber amoureux et non les cadeaux, ni les promesses, et encore moins les parfums ou parfums enivrants. Tout cela va avec le vent, ils sont périssables et, au fil des années, inutiles. C’est le pouvoir tonitruant d’un beau corps qui fait fondre et dépérir une personne à l’intérieur. Les hommes tombent amoureux d’une photo qui exprime la vraie nature de la sexualité et du ritualisme fait femme ».