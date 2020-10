Si vous avez vu un ordinateur portable Razer Blade ces dernières années, vous les avez tous vus. La nouvelle Blade 15 Advanced est une autre de ces machines monochromes et monolithiques fraisées en aluminium. Mais celui-ci est une bête à l’intérieur, avec suffisamment d’améliorations d’année en année ailleurs pour mériter votre attention.

Au sommet de l’arborescence de configuration de Razer se trouve ce modèle à 2999 $ (2799 $ au moment de la publication) que j’ai testé la semaine dernière. Il dispose d’un puissant processeur Intel Core i7-10875H à huit cœurs, de la puce graphique RTX 2080 Super Max-Q de Nvidia, d’un SSD NVMe de 1 To et de 16 Go de RAM. Pour couronner le tout, il dispose d’un écran 1080p avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz.

Cette configuration est puissante et elle n’a aucun problème à jouer à tous les jeux les plus exigeants d’aujourd’hui à des fréquences d’images élevées avec la résolution native de 1080p de son écran (mais le lancer de rayons sans prise en main via la fonction DLSS assistée par IA de Nvidia présente toujours un grand défi, car je Je reviendrai plus tard). Le prix du Blade 15 Advanced commence à 2599 $, et ce prix vous donnera le même processeur et un affichage de taux de rafraîchissement de 300 Hz, mais avec le Nvidia RTX 2070 Super Max-Q, 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go.

Peut-être tout aussi important pour certains, il s’agit de la première lame haut de gamme facile à recommander pour une variété d’autres cas d’utilisation. Il est plus facile de rester dans un sac que la plupart des autres ordinateurs portables de jeu imposants. Il a une autonomie passable et une sélection de ports solide avec Thunderbolt 3 et un lecteur de carte SD rapide qui pourrait être une aubaine pour les photographes et les éditeurs vidéo. Sa disposition de clavier le rend également meilleur pour la saisie que les modèles précédents.

Le Blade 15 Advanced n’est toujours pas un maître dans l’un de ses nombreux métiers, mais il s’améliore.

Bon produit

Disposition du clavier raffinée Durée de vie de la batterie améliorée Le logiciel personnalisable de RAM et de SSD Synapse est facile à utiliser

Mauvaises choses

Il fait visiblement chaud Mauvaise qualité de la webcam

Les performances de jeu dans cette configuration particulière sont excellentes pour la plupart des titres, comme prévu avec les spécifications à l’intérieur. Ma gamme habituelle de repères comprend le contrôle de Remedy et la Rocket League; le premier étant un jeu qui peut vraiment pousser les PC à leur limite, et le second étant un jeu rapide qui nécessite une précision que j’aime aussi vraiment jouer. À leurs réglages les plus élevés, Control a fonctionné à 110 images par seconde, tandis que Rocket League a sans surprise cadencé plus haut avec 250 images par seconde. Mieux encore, cet écran a un taux de rafraîchissement de 300 Hz, donc lorsque les jeux tournaient au-delà de 60 images par seconde, cela était définitivement perceptible.

Il faudra du dévouement pour garder cet ordinateur portable entièrement noir exempt de taches et d’empreintes digitales.

Les touches fléchées reconfigurées sont maintenant là où elles auraient dû toujours être.

Si vous recherchez un ordinateur portable équipé d’un RTX 2080 Max-Q, il est probable que vous souhaitiez profiter des fonctionnalités de lancer de rayons dans les jeux qui le prennent en charge. Heureusement, tout est possible ici, mais malheureusement, c’est là qu’il devient assez facile de repérer les lacunes de ce GPU. Le contrôle susmentionné, avec toutes les superbes fonctionnalités de traçage de rayons commutées à leur plus haut niveau, ramène la fréquence d’images à environ 40, même si elle était assez stable. Fortnite a en fait fait pire, avec une moyenne d’environ 25 images par seconde avec ses fonctionnalités de traçage de rayons activées. Compte tenu de la carte tentaculaire de Fortnite et de la nature dynamique par rapport à un jeu scripté, cet écart de performance a du sens, mais j’ai été surpris que ce soit ce qui a mis l’ordinateur portable à genoux.

Heureusement, la fonction de super échantillonnage en profondeur (DLSS) de Nvidia aide à augmenter la fréquence d’images du jeu de traçage de rayons sans un impact trop notable sur la qualité visuelle. Son utilisation a permis au Blade 15 Advanced d’exécuter toutes les fonctionnalités de lancer de rayons sur Control à environ 100 images par seconde. Fortnite représentait toujours un défi, avec le paramètre DLSS «performance» l’élevant à un niveau relativement stable, mais pas parfait, de 50 images par seconde.

Vous pouvez toujours avoir une expérience de jeu très agréable sur le Blade 15, mais vous devrez peut-être basculer quelques paramètres pour obtenir la meilleure fidélité visuelle et la meilleure qualité. L’activation de DLSS est techniquement une échappatoire car le système ne peut pas gérer autrement le traçage de rayons (dans le cas de Control, il réduit le rendu à 720p, puis passe à l’échelle avec l’IA), mais il a toujours fière allure sur un écran 1080p. C’est une échappatoire intelligente.

De gauche à droite: prise de charge de Razer, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, un port USB-C 3.2 Gen 2 et une prise casque.

Le côté droit héberge un lecteur de carte SD UHS-III, un port Thunderbolt 3, un USB-A 3.2 Gen 2 et HDMI 2.0.

Il est difficile de ne pas remarquer à quel point le Blade 15 Advanced peut chauffer pendant une partie. Comme le Razer Blade Pro 17 de spécification similaire que ma collègue Monica Chin a testé, vous ne voudrez pas non plus toucher près de la charnière de l’écran ou n’importe où près de l’arrière au bas de la machine. J’ai dû retirer rapidement ma main après avoir testé à quel point il faisait chaud. Les jeux moins exigeants comme Hades ne feront pas monter la température trop haut, mais généralement, son mauvais refroidissement signifie que vous voudrez certainement l’utiliser sur un bureau pendant que vous jouez. Et ne soyez pas surpris si vous sentez un peu de chaleur se diriger vers les repose-mains.

Même lorsque vous ne jouez pas, le chauffage peut toujours être un problème. Cette machine a grillé lorsque j’ai exporté une vidéo 4K de cinq minutes et 33 secondes dans Adobe Premiere Pro, et elle a terminé la tâche en quatre minutes et neuf secondes à son plus rapide. Ce résultat est plus lent que le temps d’achèvement de trois minutes et 42 secondes de l’Alienware M15 R3 et considérablement en retard par rapport à l’export de deux minutes et 42 secondes du Gigabyte Aero 15.

Sur le front du processeur et de la RAM, l’ordinateur portable de Razer correspond à ce qu’il y a à l’intérieur de l’Aero 15. Pourtant, cette variante Blade 15 Advanced possède un GPU plus puissant que le Gigabyte ou l’Alienware. Il devrait fonctionner mieux, mais le refroidissement (ou son absence) semble être le coupable ici. Au cours de tests d’exportation répétés, j’ai remarqué que le processeur atteignait 99 degrés Celsius (environ 212 degrés Fahrenheit – le point d’ébullition littéral de l’eau) et la barre de progression semblait ralentir lorsqu’elle était surchargée. Ce n’est peut-être pas un problème que vous rencontrerez avec vos tâches, mais il convient de noter que la lame mince 15 Advanced devient très chaude, au point que les performances peuvent parfois en prendre un coup.

Ici, l’ordinateur portable de Razer commencera à devenir extrêmement chaud au toucher pendant un jeu ou d’autres tâches gourmandes en ressources.

Rien à redire ici avec la configuration de Windows Hello, bien que la qualité de la caméra soit floue et une mauvaise exposition.

Je n’ai remarqué aucun signe d’étranglement pendant le jeu, mais mon expérience avec Premiere Pro a envoyé un signe inquiétant indiquant que cela pouvait se produire pendant un jeu. Je n’ai pas joué plus de 30 minutes en rafales, mais si vous enregistrez plusieurs heures d’un jeu PC exigeant, vous pourriez rencontrer des problèmes de chauffage qui pourraient avoir un impact sur les performances.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, le clavier de Razer est meilleur que jamais. La conception ancienne et désagréable des touches fléchées a été retravaillée avec l’itération de cette année, les déplaçant complètement à l’écart pendant que vous tapez. Votre kilométrage peut varier selon que les clés offrent suffisamment de voyages. Je pense qu’ils sont plus satisfaisants à taper que les touches papillon maintenant disparues du MacBook Pro, mais ce n’est pas exactement une barre haute. À ma connaissance, le trackpad en verre Windows Precision n’a pas beaucoup changé. C’est toujours très gros et satisfaisant à utiliser.

De plus, par rapport à l’expérience de mon collègue Dan Seifert avec la version bas de gamme du Blade 15 Advanced 2019, ce nouveau modèle a une meilleure autonomie de batterie malgré des spécifications plus puissantes, ce qui est un exploit. Son unité a eu environ trois heures d’autonomie en mode économie de batterie, mais celle que j’utilise a duré environ cinq heures pour effectuer des tâches de travail générales, y compris Slack, de nombreux onglets Microsoft Edge, Spotify et le montage occasionnel d’Affinity Photo. Ce n’est toujours pas une durée de vie exceptionnelle, mais elle s’est considérablement améliorée.

Les touches ont un déplacement peu profond, mais la disposition est fantastique.

C’est un excellent ordinateur portable pour effectuer d’autres tâches non liées au jeu.

En termes de défauts mineurs mais lancinants, la finition noire mate du Blade 15 Advanced est facilement recouverte d’empreintes digitales. En fait, je me suis précipité pour en prendre des photos pour l’examen avant de le tester, car vous n’aimeriez pas à quoi il ressemblait maintenant. Après une semaine d’utilisation, ça a l’air franchement dégoûtant. Il peut être nettoyé, mais c’est une corvée. Je recommanderais d’obtenir le coloris mercure (argent) pour éviter ce problème, mais Razer n’offre pas beaucoup de configurations (y compris celle-ci) dans cette couleur.

En continuant, j’apprécie la webcam Windows Hello pour se connecter rapidement avec mon visage, mais la qualité de la caméra est granuleuse avec une mauvaise exposition. Mon studio au sous-sol ne reçoit pas beaucoup de lumière naturelle, mais cela me donne l’impression de vivre dans une grotte. Ce n’est pas une anomalie dans le monde des ordinateurs portables de jeu, mais à notre époque actuelle de réunions Zoom sans fin, ce serait formidable si Razer apportait des améliorations ici. Un appareil photo 1MP / 720p est risible pour un ordinateur portable de 3000 $.

Le dernier Blade 15 Advanced de Razer apporte une série d’améliorations, ce qui est toujours agréable à voir dans un ordinateur portable qui a déjà une avance confortable sur la concurrence en termes de design. Mais si vous avez prêté attention à la flotte d’ordinateurs portables de jeu de cette année, la marge d’avance de Razer se réduit. Le GS66 Stealth de MSI m’a vraiment impressionné plus tôt cette année, avec un design tout aussi fin, une bonne autonomie de la batterie et des performances globales rapides (même en allant de pair avec un affichage de taux de rafraîchissement de 300 Hz). Si MSI peut améliorer sa qualité de construction et continuer à offrir des avantages comme plus de RAM et un processeur plus rapide avec sa prochaine itération, Razer est en difficulté.

Mais au moins pour le moment, Razer fabrique toujours le meilleur ordinateur portable de jeu à profil mince.

Maintenant, où étais-je?

Photographie de Cameron Faulkner / The Verge